美去年關閉「孔子學院」　AIT處長：台灣應填補缺口藉機宣傳民主

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-02 22:00

美國國務院去年8月將孔子學院歸類為「外國代表機構」，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同年10月更要求，在當年年底前關閉美國所有孔子學院。 近日，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）接受日媒訪問時呼籲，台灣應該挺身填補華語教學缺口，且應利用這個機會來宣傳文化和民主。

酈英傑接受「日經亞洲」訪問表示，在因應美國學生學習華語的興趣這方面，台灣能「扮演關鍵角色」。他又指，「向台灣教師學習華語，意味能在一個免受審查或脅迫的環境學華語」。

多間孔子學院在美國發展受挫。（VCG）

酈英傑說，中國共產黨認為台灣和其他許多議題，都具政治敏感性，而中國的敏感議題不應該影響美國校園的學術環境或課程，相反地，「台灣和美國共享對於知識與學術自由的承諾」。

去年10月，針對時任美國國務卿蓬佩奧宣布「封殺」孔子學院，中國外交部發言人趙立堅表示，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國人文交流的橋梁和紐帶，為促進中美人文交流作出積極貢獻，受到所在大學和美國人民的廣泛歡迎。他批評，相關做法是嚴重違背中美兩國民意。

中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周一（1日）就中美關係發表講話時，亦呼籲拜登政府修復中美關係，取消特朗普時代關閉孔子學院、滋擾中國在美留學生、限制中國駐美傳媒、打壓中國企業等政策措施。

（綜合報道）