台跨性別網紅自稱懷孕卻無就醫紀錄　衛福部直斥「鬼扯」將徹查

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-19 18:49

台灣網紅「罔腰」數年前到泰國變性成女兒身，她昨日（18日）突然公布「懷孕」喜訊，甚至秀出超音波照。 消息一石激起千層浪，引來質疑聲不斷，其中高雄醫學大學附設中和紀念醫院（下稱高醫）今日（19日）駁斥，罔腰根本沒有婦產科就醫紀錄，也沒做過超音波檢查；衛福部醫事司司長劉越萍更直言沒子宮懷孕根本是「鬼扯」，當局將介入調查。 台灣婦產科醫學會理事長黃閔照則表示，台灣尚無子宮移植先例，案中情況基本上不可能發生，但如果該個案真的移植成功並懷孕，或成全球首例。

罔腰昨日在Instagram貼出顯示是在高醫做的腹部超音波紀錄單，並附上超音波影像及孕肚照，公布「懷孕」喜訊，惟隨即被許多網友質疑沒子宮根本不能懷孕，對此罔腰男友出面表示，這是天價的人體測試。

不過高醫婦產部主任龍震宇向台媒指，罔腰在該院根本沒有相關就醫及檢查紀錄，又指該張腹部超音波照未附註受檢者真名，不像是高醫的影像，會待院方法律顧問研究後才決定會否提告。

龍又強調，變性人缺少子宮卵巢下，理論上懷孕機會是微乎其微，針對罔腰男友聲稱是新技術，他則稱高醫確有着手申請子宮移植人體實驗，但就強調還在實驗階段，人體實驗也不會收費。

高醫生殖醫學科主任蔡英美則指出，雖然從技術上而言，雙性人若有子宮或可藉由人工生殖懷孕，但因應相關法律沒通過，所以這應不可能在台灣發生。

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同日，醫生出身的衛福部醫事司司長劉越萍直言，任何一名正常的醫生面對沒子宮卻自稱懷孕，甚至暗示是靠腹腔懷孕的說法，都知道根本是「鬼扯」，並強調當局至今並未核准任何子宮移植的人體試驗案，故應不可能有醫院會冒此風險違法。

她續稱，不論自然懷孕或代理孕母，所有懷孕都須在子宮內進行，倘腹腔懷孕，就如肚中冒出一顆隨時會爆裂的血管瘤，非常危險，隨時鬧出人命，因此罔腰一副「沒怎樣」的姿態是在誤導民眾。

此外，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，從超音波照片來看，胚胎著床之處是在子宮而非腹腔，但台灣尚無子宮移植案例，加上男女骨盆構造不同，在沒有血管支持下這基本不可能發生，因此如果事主真的移植成功，可能就是世界首例。

（中央社／綜合報道）