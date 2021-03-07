台灣首個旅遊泡泡有望成案　料與帕勞每周各飛8航班

撰文： 黃雅慧 最後更新日期： 2021-03-07 19:28

台灣首個旅遊泡泡有重大進展。據中央社報道，台旅遊業者傳出帕勞總統預計於當地時間3月15日赴台宣布台灣與帕勞旅遊泡泡的相關措施，台帕雙方擬每周各飛8班，台灣疫情指揮中心將於2、3天內討論相關細節。

台旅遊業者傳出帕勞總統預計於當地時間3月15日赴台宣布台灣與帕勞旅遊泡泡的相關措施。圖為台外交部長吳釗燮於1月出席新任帕勞總統惠恕仁（SurangelWhipps, Jr.）的就職典禮。 （台灣外交部）

據台灣旅遊業者透露，目前規劃的台帕「旅遊泡泡」將採團進團出，雙方每周各飛8班。台灣方面由兩大航空公司，華航每周6班、長榮每周2班；帕勞方面則太平洋航空則向台灣虎航「濕租」（指航空公司向其他公司租借飛機，連同機組人員一起租）飛機，每周飛8班。

台旅遊業者指出，帕勞因受限機場規模，只能起降100多人座的單走道飛機，旅客量並不大，但總是好的開始，希望未來能有更多的旅遊泡泡。

台灣中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥通過台媒中央社表示，指揮中心先前確實曾針對部分國家研議開放旅遊泡泡，也曾派2名醫師到當地了解狀況，後來因疫情等因素延滯至今。

陳宗彥坦言，近期確實有重啟旅遊泡泡的規劃，預計這2、3天就會召開會議，就先前的方案進行延續性的討論，相關開放細節及時程要等到會議後才會有比較明確的結論。

台帕「旅行泡泡」自2020年10月便開始研議，但台防疫指揮官、台衛福部長陳時中當時表示帕勞檢疫措施相當嚴格因而卡關。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

而旅遊主管機關，台交通部觀光局長張錫聰則低調回應，一切遵照指揮中心的規劃與安排。

旅遊業者表示，台外交部長吳釗燮曾於1月赴帕勞參加總統就職典禮，接受當地媒體採訪時，對台帕建立「旅遊泡泡」表示樂觀，但也提及其中有挑戰。外交部1月在記者會表示，政府將在確保防疫無虞的前提下，持續為推動台帕安全旅行圈努力。

此外，帕勞媒體曾報道，新任總統惠恕仁（SurangelWhipps, Jr.）大力提倡與台灣建立台帕「無菌廊道」（sterile corridor），以恢復、強化兩國民眾在醫療、商務等領域的交流合作，並振興受疫情影響的觀光產業。惠恕仁1月21日在就職典禮致詞表示，一旦成功建立「無菌廊道」，台灣與帕勞將開全球首例。

事實上，台帕「旅行泡泡」自2020年10月便開始研議，但因當時帕勞檢疫措施相當嚴格，加上考量當地醫療量能，醫護相對少，因此難放寬檢疫，當時旅遊泡泡因而卡關。

除了帕勞之外，韓國政府近期為協助航空業度過疫情難關，宣布推動旅遊泡泡及擴大不着陸旅遊適用範圍等方案，台灣也有望被列入適用對象。