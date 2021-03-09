陸禁台灣菠蘿︱台農委會指將出口日本1萬噸　農藥使用須符要求

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-09 14:05

台灣農委會主委陳吉仲當地時間3月9日表示，台灣菠蘿2021年出口到日本將超過一萬公噸，已用單一窗口跟外銷業者與通路業者聯絡，並跟產地農民說明，因為2021年菠蘿要大量賣到日本，所以農業用藥方面應符合日本的要求。

陳吉仲表示，台灣菠蘿2021年邁到日本將超過一萬公噸，已用單一窗口跟外銷業者與通路業者聯絡，並跟產地農民說明，農業用藥方面應符合日本的要求。（中央社）

2020年台灣銷往中國大陸的菠蘿超過四萬公噸，而中國大陸方面宣布3月起暫停進口台灣菠蘿後，台灣方面要將三萬公噸菠蘿出口至大陸以外市場、另加工兩萬公噸菠蘿作為因應。

國民黨立委呂玉玲3月9日在台灣立法院質詢陳吉仲，稱台灣前五十大農產品出口至東南亞國家，以2019及2020年的數據來說，出口是日益衰退，但陳吉仲反駁，強調台灣農產品出口至新南向國家，這幾年是持續成長，2016年台灣出口新南向的總產值是新台幣12.4億元，在前年增加兩億美元，所以出口新南向是增加的。

但陳吉仲也坦承，部分水果出口到中國大陸的比例非常高，例如菠蘿、蓮霧、菠蘿釋迦，這三個水果的出口，超過90%輸往大陸，不過這幾年已有大量的減少依賴；台灣水果這幾年賣到大陸以外的市場，成長率超過50%，賣到中國大陸的水果，外銷減少，目前所有農產品出口到對岸的部分，只佔兩成多。

呂玉玲強調，農民期待的是穩定銷路，為避免未來再發生一樣的情況，建議台灣農委會要有策略。陳吉仲則指，相關建議已在進行中，以這次菠蘿為例，這次銷往日本的訂單將超過一萬公噸，已用單一窗口跟外銷業者與通路業者聯絡，並跟產地農民說明，因為2021年菠蘿要大量賣到日本，所以用藥與農藥要符合日本的要求。

呂玉玲聽完陳吉仲的答覆後表示，不只是日本，每個國家都應該用心，因為出口至每個國家的水果都不同，加工品也不一樣，重點是把平台建置好，讓農民有穩定的收入。