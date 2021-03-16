台灣蘇花公路旅遊巴撞山至少6死39傷　乘客：車速快疑剎車失靈

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-16 22:40

台灣宜蘭縣蘇花公路今日（16日）發生致命交通意外，一輛旅遊巴疑剎車失靈撞上山壁，造成至少6死39傷。 台灣《聯合報》引述乘客報道稱，當時感覺旅遊巴在前兩個彎位行駛得特別快，未料第3個彎位直接撞上山壁，傷亡最慘重的人都集中在車輛的左後方。

旅遊巴已拖離現場。（中央社）

《中央社》報道，新北市新店區復興里舉辦自強活動，回程時旅遊巴行經蘇花公路115公里處撞上山壁，傷患於下午5時半陸續送到各醫院救治。由於旅遊巴打橫阻斷車路，來回行車線一度封閉，至晚上9時許解封，旅遊巴已拖離現場。

警方初步調查，游姓司機無酒精反應。據羅東博愛醫院指，游姓司機頭部及腳部有擦傷，但意識清楚，無生命危險；他被送院急救時對醫護稱非常自責，擔心乘客安危。

《聯合報》報道，82歲的乘客林景仁透露，旅遊巴在連續過彎時，第一、二個彎道速度行駛得特別快，「第三個彎的時候也很急，我就想說完了」，隨後車輛就撞上山壁，車身被撞破大洞，有幾個人彈飛出車外。

他當時聽到司機稱剎車失靈，但不清楚是否為車禍原因。他又稱，自己坐在旅遊巴右邊第5排，事發時他緊抓前方座位才能穩住身體，幸好只受輕傷；傷亡最嚴重的是車輛左後半段，多人受傷流血，但乘客們都互相幫忙脫困。

（中央社／聯合報）