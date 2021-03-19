英戰略報告視中國大陸為巨大威脅　英方代表親向台灣官方簡報

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-19 22:00

英國政府周二（16日）公布後脱歐時代的外交政策佈局的相關戰略報告，其篇幅長達100頁。該報告明確指稱，中國對英國經濟安全來說是個「由國家支撐的最大威脅」，並且對英國的繁榮與價值觀構成「體制挑戰」。 就在報告發表三天後，台灣外交部發言人歐江安周五（19日）晚間對外說明，證實英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）於前一天拜會台灣外交部長吳釗燮，簡報英國政府新發布的「整合性政策評估」（Integrated Review）報告。

報告：中國是由國家支撐的最大威脅

綜觀英國這份戰略報告，當中提到中國29次，視中國為英國的「巨大威脅」，但同時又表示願與中國保持貿易連結。此外，報告內容也提到俄羅斯14次，朝鮮8次，伊朗則是4次。

報告稱，中國對英國經濟安全來說是個「由國家支撐的最大威脅」，並且對英國的繁榮與價值觀構成「體制挑戰」，英國必須強化科技安全；中國的軍事現代化，以及在亞太及其他地區越來越多的獨斷行為，將會對英國的利益造成威脅，「英國為了捍衛價值，保護國家電網、運輸和水資源供應等重要基礎建設，將會毫不遲疑，挺身而出」。

報告同時坦承，英國需要追求與中國發展更正面的經濟關係，包括吸收更多中國投資，以及形成更深刻的貿易連結。

台外交部長吳釗燮（中）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（右二）、美國在台協會台北辦事處長酈英傑（左二）、英國在台辦事處代表鄧元翰（左一）及台科技部次長林敏聰（右一）早前合影。 （台灣外交部）

英駐台代表對台簡報

追蹤後續發展，這份報告在台灣引起注意的原因，並不只有「中國威脅」，更來自於台灣外交部發言人歐江安的表述。她透露，英國在台辦事處代表鄧元翰業於周四（18日）拜會台灣外交部長吳釗燮，並向台灣官方簡報英國政府新發布的這份報告。

歐江安表示，吳釗燮感謝鄧元翰代表前來說明英方政策報告的要點與相關規劃，雙方也就台英關係持續加強合作深入交換意見。

台外交部發言人歐江安當地時間3月19日晚間對外說明，證實英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）於3月18日拜會台灣外交部長吳釗燮，簡報英國政府新發布的「整合性政策評估」（Integrated Review）報告。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安續表示，英國政府發佈「競爭時代下之全球不列顛報告」（Global Britain in a Competitive Age），是針對安全、國防、發展及外交政策領域的全面性整合性評估，勾勒英國2030年的願景，並訂定「透過科技維繫戰略優勢」、「形塑未來開放的國際秩序」、「強化國內及海外的安全與防衛」及「建構國內及海外韌性」等四大戰略目標，並建構英國傾向印太（The Indo-Pacific Tilt）的架構；英方強調將以更積極方式捍衛自由丶民主丶開放市場、以規則為基礎的國際秩序。

歐江安總結稱，台灣與英國在經貿等各領域的往來密切友好，並共享民主、自由、人權等價值，外交部樂見英國脱歐後放眼全球，擘劃「全球不列顛」的願景，相信台灣與英國都是國際社會的良善力量（a force for good），當然也是合作的天然夥伴（natural partners），期待台英雙方深化合作及共同致力維護共享價值。

至於鄧元翰本人則在Twitter發文，稱新的「整合性政策評估」將為英台雙方提供對話、合作以及追求共同價值的強大基礎。