大S去世｜S媽喊話「要上戰場」討回正義　張蘭：準備彈藥應戰

台灣女星大S（徐熙媛）2月2日因流感併發肺炎，於日本旅遊期間猝逝，享年48歲。事發後，S媽（黃春梅）數日未發聲，近日卻在Facebook發文，寫道「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油吧」，並在留言區點名多地民眾「集合」，疑似對汪家母子宣戰。



對此，前親家、汪小菲母親張蘭近日則在社交平台上傳影片，顯示她身處日本機場，並在留言區寫道，「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥」，似乎是在回應S媽的言論，引發外界關注。



S媽日前在Facebook發文，寫下「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油吧」，更在留言區點名「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的，通通集合，我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義」，言詞激動，引發網民熱議。不少支持者在貼文下方留言鼓勵，聲援她「討回公道」。

張蘭則在微信帳號「張蘭俏江南創始人」上發布了一段短短5秒的影片，畫面中可見她站在行李轉盤旁，疑似現身日本機場。她在留言區詢問網民「誰能知道我來幹嘛？」引發大量討論。隨後，她再度回覆網民：「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥」，語帶暗示，似乎是在回應S媽的「上戰場」言論。

大S離事後，徐家與汪家隔空交火，讓這場風波持續延燒。由於S媽發言明顯劍指汪家，而張蘭的回應也毫不退讓，未來事態如何發展，仍有待觀察。