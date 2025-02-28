13歲台灣中學生疑遭餵毒突猝死　母親控訴：兒子在校時常被霸凌

台南一名13歲國中生24日凌晨痙攣送醫不治，醫院驗出體內有毒藥物中毒反應，死者母親淚訴，有學生指稱兒子在校經常被霸凌，還被帶到廁所強迫餵毒咖啡包，後續檢警將解剖以釐清案情。



死者父親接受台媒採訪時表示，醫生告訴他從小孩的體內驗出毒藥物中毒反應，才想從學校方面去了解；但校方竟稱不知有強灌毒物之事，甚至指沒有霸凌、僅是口角、小摩擦。父親希望司法能查清小孩真正死因，「因為我很肯定我的小孩不可能會碰到毒品。」



校方昨（27）日晚間緊急發出5點聲明，但被許多網民批評校方推卸責任。台南市長黃偉哲表示，該案是生與生之間的霸凌，或所謂外界不當的勢力進入校園，荼毒殘害學生，已經進入司法偵辦，行政部分也會要求教育局及校方相關單位徹底調查，釐清真相，對社會做一個交代。



對於外界關切是否有毒品進入校園，市長黃偉哲強調，不論從中央到地方以及各縣市，這已經不是1句「零容忍」，而是刑事犯罪，絕對清掃掃毒到底。



死者母親在網絡上發文稱，有學生出面指證，孩子在學校長期被同學霸凌，還被帶到廁所強迫餵毒咖啡包，「發這篇文章的用意，是想讓大家知道，現在這社會真的太恐怖了，還餵毒，希望大家也多多注意小孩在學校的狀況」，並在文末附上醫師診斷書，以此證明事件為真。

台南市警白河分局表示，本案於2月24日家屬向後壁分駐所報案，警方依法受理後，向台南地檢署檢察官報請相驗，檢警於25日下午在新營福園殯儀館初步相驗，另擇期解剖採集相驗檢體送驗，進一步釐清案情與死因中。

台南地檢署指出，有關本案檢察官已進行初步相驗，因家屬對死者死因有異議，檢察官決定下週擇期進行解剖送驗，待檢驗報告出來再依據檢驗結果，進一步釐清案情依法查處。

校方聲明遭網民狠批：推卸責任

據了解，校方第一時間在Facebook貼出5點聲明，首先指出該生自20日起請假在家，24日接獲家屬通知噩耗，向家屬致上最深切慰問；接著表示已主動完成校安與社政通報，強調家長已向警察局報案，案件進入司法程序，將會全力配合調查，呼籲真相未釐清前，外界不要穿鑿附會。

最後一點，校方寫道，「對於外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生」。

許多網民則批評，最後一點聲明疑似是推卸責任，第5點則是被認為校方更重視學校聲譽、對受害者毫不關心。而學校日前也偷偷將最後一點刪掉。