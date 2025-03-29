柯文哲被裁定延押2個月身體不適出現血尿　今日21時55分戒護外醫

台灣前民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押中，3月28日，台北地院裁定柯文哲及另外3名涉案者，自4月2日起延押兩個月，並禁止接見、通信。此前他傳出身體不適，出現「血尿」、半夜痛醒嘔吐等症狀，疑似急性腎臟損傷。



3月29日，台北看守所表示，經持續密集監測柯文哲健康，於29日晚間18時40分接獲其反應身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據與平常無異，惟因其屬健康高風險個案，故經聯繫合作醫院，安排所需醫療資源後，於21時55分派員戒護外醫。



圖為2025年1月1日，台北地檢署再提抗告成功，柯文哲交保再次撤銷。（聯合報圖片）

柯文哲涉京華城案，與威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，以及柯文哲競總大帳房李文宗被羈押。台北地院裁定4人自4月2日起延押兩個月，並禁止接見、通信。

對此，民眾黨主席黃國昌表示，對北院裁定感到遺憾，無法接受，柯文哲的律師將及時提抗告，盼還柯一個公道。他又稱，難不成任何對民進黨政府威脅者，「都要死在看守所裡面才可以嗎？」

柯文哲被裁定延押2個月。（中國時報）

近期，柯文哲健康被指亮起紅燈。台媒報道指，柯文哲近日出現「血尿」、半夜痛醒嘔吐等症狀，疑似急性腎臟損傷。北所發布新聞稿回應，對柯文哲身體不適之情形，即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護柯文哲外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所進行後續照護事宜。