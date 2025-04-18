台版N號房｜狼師偷拍30女童　膠樽裝針孔攝影機　檢方求處15年

有台版N號房之稱的情色論壇網站「創意私房」，因為是台灣藝人黃子佼購買未成年私密片的來源而備獲關注，據了解，該網站負責人「老馬」將網址登機和主機都架設在美國，人則藏身香港，台媒報道有稱其為大陸籍亦有稱其是香港籍。



另有至少80名高級會員都遭搜索調查，其中被會員尊稱為「陳老師」的陳姓男子案件案件即將進入宣判階段。據了解，陳老師被控長達9年期間，利用擔任教職便利，以裝有針孔攝影機的寶特瓶偷拍30多名女童洗澡上廁所，震驚台灣社會。



被會員尊稱為「陳老師」的陳姓男子案件案件即將進入宣判階段。（翻攝聯合報）

黃子佼藏2259部未成年人色情片開庭僅部分認罪 深深鞠躬5秒

黃子佼近日上庭的照片（CFP）

台中地檢署調查，陳姓教師將微型攝影機裝在膠樽或芳香劑內，在放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁，更可惡的是，因陳男在學校內擔任代課老師，會有機會將學生帶到校外參加活動，活動結束後，竟將學生帶到家中洗澡，並預先在浴室安裝攝影機偷拍，被害人數達30人。

陳姓教師將微型攝影機裝在膠樽或芳香劑內，在放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁。（翻攝聯合報）

陳姓教師將微型攝影機裝在膠樽或芳香劑內，在放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁。（翻攝東森新聞雲）

據了解，陳男今年2月曾以年邁母親及年幼子女需要照顧為由，請求交保遭法院駁回。4月再度提出交保請求，主張已與3名被害人達成和解並完成賠償，希望能在服刑前陪伴家人，但法院考量其犯罪情節重大，恐有逃亡之虞，仍裁定延長羈押2個月。

原訂上月即將宣判的案件，因部分告訴人撤告，合議庭裁定再開辯論。陳男417上午被押解出庭時，身著便服、戴著口罩現身，庭訊結束後與律師討論案情，預計近日將進行宣判。