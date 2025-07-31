賴清德處上任以來最脆弱時刻　彭博專欄：特朗普只喜歡「贏家」

8月1日，美國特朗普政府即將對多國祭出對等關稅政策，日本、歐盟、韓國已先後與美方完成談判，陸續公布稅率，惟台灣至今仍未見具體稅率。專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）向《彭博社》撰文分析，在特朗普偏愛「贏家」的外交思維下，台灣總統賴清德顯得束手無策，連番受挫，處於上任以來最脆弱時刻。



賴清德最新一項挫敗，是原定過境美國、出訪友邦的行程破局。報道指，賴清德原本規劃過境紐約，以訪問巴拉圭、危地馬拉及貝里斯，卻因特朗普政府顧慮影響與北京的貿易談判而未有同意，導致整體行程喊停。

瓦斯瓦尼分析，事件突顯出台灣在特朗普心中的外交優先順序。特朗普對台政策曖昧，不僅揚言對台灣徵收高達32%的對等關稅，且至今仍未說明是否會在7月31日談判期限前達成協議。同時，他要求台灣提高軍費支出，卻始終對美國是否願意協防台灣一事上語帶保留。

台灣半導體產業已承諾在美國進行數百億美元的擴產投資，企圖穩定雙邊關係，但效果有限。瓦斯瓦尼認為，這些舉措難以緩解特朗普政府日益加劇的經濟壓力與政治冷感。

圖為日前國民黨支持者反對罷免。（路透社）

另一方面，對內，賴清德領導的民進黨在立委「大罷免」案中受挫，國民黨、民眾黨等在野陣營仍掌握立法院多數席位，即便賴政府有意提高國防預算也將面臨重重阻礙。

《台海風險報告》主編伊納夫（Peter Enav）直言，特朗普喜歡贏家，而賴清德現在看起來一點都不像。瓦斯瓦尼亦指出，若8月23日另一場罷免案再度失利，賴清德恐需面對政治現實，即在產業政策或民生法案等非涉及中國大陸的議題上與反對派妥協合作，以免陷入跛腳總統局面。她強調，這雖無法保證逆轉局勢，但罷免案結果已清晰顯示，選民對兩岸穩定有高度期待，賴清德須聽得入耳。