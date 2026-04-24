賴清德彈劾案5月19日立法院記名投票　一文睇清彈劾門檻和影響？

台灣立法院朝野各黨團4月24日達成共識，同意在賴清德就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。



台灣在野黨發起彈劾賴總統，起因為台灣立法院2025年11月通過的「財政收支劃分法」修正案，因台灣行政院長卓榮泰拒絕副署且總統未公布法律，引發國民黨與民眾黨反擊。

國民黨和民眾黨批評，總統府與行政院聯手透過「不副署、不公布」的手段，沒收立法權，並批評賴清德如袁世凱稱帝，指控他利用違憲手段破壞民主法治，以及權力分立原則。

國民黨與民眾黨於是聯手在2025年底啟動彈劾程序，並在2025年12月26日以人數優勢，表決通過彈劾案時程表。

10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府提供）

彈劾案已在今年1月14、15日完成兩場公聽會，聽取社會公正人士意見；並在1月21、22日進行第一次全院委員會審查，邀請被彈劾人賴清德列席說明，但賴清德並未出席。

台灣立法院預計將在4月27日再召開聽證會，邀請政府官員與專家陳述意見；5月13、14日將進行第二次全院委員會審查，再次邀請被彈劾人賴清德列席說明；最終在5月19日進行記名投票表決。

彈劾案需滿足三道門檻 若彈劾成功將由副總統繼任總統

據了解，依據台灣憲法規定，台灣彈劾總統須同時滿足三個條件：第一，立法院全體立委二分之一以上提議；第二，立法院全體立委三分之二以上同意，以台灣現行 113 席立委計算，至少需要 76 席立委同意，目前在野的國民黨加民眾黨兩黨席次相加僅60席。第三，移送司法院大法官組成的憲法法庭審理，並經判決成立，被彈劾人始得解職。

根據台灣憲法，若總統被彈劾成功，將由副總統繼任總統職位，至原任期屆滿為止，若賴清德被彈劾成功，將由蕭美琴繼任總統。若副總統也缺位，則由行政院院長代理，並在三個月內召開總統選舉。

1月1日，賴清德、蕭美琴出席2026年元旦府前升旗典禮。（台灣總統府）

《風傳媒》報道指，台灣法律界普遍認為，真正的關鍵不在提議，而在第二關的三分之二同意門檻。以目前立法院席次結構來看，單一陣營難以自行跨越這道高牆，這也是彈劾長期停留在政治語言層次的根本原因。

台媒《公視新聞網》回顧台灣憲政史，也只有國共內戰時期，李宗仁以副總統身分代理總統職務，但滯留美國未歸，在1954年被監察院彈劾，並經過國民大會通過罷免，成為唯一成功案例。