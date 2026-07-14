「菲律賓巴坦群島自古屬於中國」　台：北京意圖控制整個第一島鏈

對於中國大陸學者拋出菲律賓巴坦群島（Batanes）「主權自古屬於中國」論述，台灣外交部稱，北京的目的是佔領、控制整個第一島鏈。



據台媒「中時新聞網」報道，台外交部發言人蕭光偉7月14日稱，中國大陸學者稱宣稱菲律賓巴坦群島屬於中國是「不切實際的幻想，不值評論」。

蕭光偉說，北京無限擴張主權認知，聲稱擁有巴坦群島主權，再加上與日本韓國都有領土領海紛爭，明顯可以看出，北京在第一島鏈已經與相關國家不斷產生衝突，更試圖挑戰以規則為基礎的國際秩序。

2023年6月29日，在菲律賓巴坦群島，菲律賓武裝部隊參謀長出訪期間，菲律賓士兵在雅米島（Mavulis）參加升旗儀式。巴坦群島位於菲律賓最北部，距離台灣不足200公里。（Reuters）

他說，在南海仲裁案滿10周年之際，北京並未收斂在區域擴張的行徑，反而對外表現出更強的侵略性，近期一連串的軍事以及法律戰動作，目的就是要佔領、控制整個第一島鏈區域。

蕭光偉說，造成區域安全不穩定的根源，就是中國大陸的威權擴張，包括軍力擴張以及法律戰、心理戰、輿論戰等。台外交部呼籲國際社會和台灣合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

巴坦群島擁有約2萬人口，北距台灣僅約160公里，扼守連接南中國海與太平洋的關鍵通道——呂宋海峽。隨著區域局勢升溫，巴坦群島在安全規劃中的地位日益重要，並多次作為美菲聯合軍演場地。

內地官媒《環球時報》早前以全版篇幅刊文，引述多名學者的觀點建議北京聲索菲律賓北部島鏈省份巴坦群島的主權，並強調這一主張具備充分的歷史與國際法依據。

對此，菲律賓稱，絕不放棄巴坦群島「哪怕一寸」土地，該群島仍完全受菲律賓管轄。菲律賓外交部指出，上述研討會是中國「法律戰」的一部分，旨在構建法律與政治敘事，從而為未來在極具戰略重要性的巴士海峽採取軍事或執法行動尋找藉口。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

