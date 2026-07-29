熊本地震│專家憂只是前震：南海海槽百年周期已到　規模可達8.5級

日本九州熊本縣28日下午發生7.1級強烈地震。台灣大學地質系教授陳文山指出，此次地震發生在菲律賓海板塊隱沒的南海海槽，現在百年強震周期已到，擔憂這還只是前震，接下來幾天鄰近地區須留意。



日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，位於熊本縣嘉島町的永旺熊本購物中心發生爆炸。日本放送協會（NHK）指一面牆被炸飛。事發後，商場建築物的外牆剝落，露出疑似鋼筋的結構。（網絡圖片）

台媒《聯合報》28日報道，台灣大學地質系教授陳文山分析，根據過去經驗，南海海槽地震最大規模可達8.5級以上，且「現在周期已到」。

陳文山說明，日本東邊面臨太平洋是一整條的隱沒帶，以東京灣為分界點，以北是太平洋板塊隱沒帶、以南是南海海槽隱沒帶。311東日本大地震就發生在北邊，但這次熊本強震，發生在南海海槽。根據歷史紀錄，南海海槽的強震周期大約是100多年左右，上一次比較大的地震是1946年的昭和南海地震，規模達8.1級，造成日本中部、近畿、四國與九州嚴重死傷與海嘯災情。

陳文山指出，隱沒帶可能發生的地震深度從數公里到3、400公里皆有可能，最擔心的是熊本7.1級強震不是主震，而是前震，例如311時9.1級強震前三天才有一個7.1級的地震。因此接下來幾天，鄰近區域將要特別留意。

日本熊本縣發生7.1級地震，造成數千戶家庭停電，鐵路服務中斷，並引發海嘯和餘震預警。圖為八代市一座橋樑在地震後倒塌。（網絡圖片）

台灣地震測報中心前主任郭鎧紋也表示，熊本、大分及阿蘇火山剛好位在地塹的張裂帶，2016年熊本曾發生強震，餘震一直往阿蘇火山的方向移動，需要密切關注阿蘇火山的狀況。他也建議旅客若接下來幾天有旅行規劃，最好先暫緩。

熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震後，八代站一列貨運列車出軌翻側。（NHK 截圖）

2026年7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，位於嘉寶町的永旺（Aeon）商場其後發生爆炸，導致2樓倒塌。網上影片可見，爆炸發生後，商場內的顧客倉皇逃離，現場一片混亂。（網絡圖片）