熊本地震│專家憂只是前震：南海海槽百年周期已到 規模可達8.5級
撰文：朱加樟
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日本九州熊本縣28日下午發生7.1級強烈地震。台灣大學地質系教授陳文山指出，此次地震發生在菲律賓海板塊隱沒的南海海槽，現在百年強震周期已到，擔憂這還只是前震，接下來幾天鄰近地區須留意。
台媒《聯合報》28日報道，台灣大學地質系教授陳文山分析，根據過去經驗，南海海槽地震最大規模可達8.5級以上，且「現在周期已到」。
陳文山說明，日本東邊面臨太平洋是一整條的隱沒帶，以東京灣為分界點，以北是太平洋板塊隱沒帶、以南是南海海槽隱沒帶。311東日本大地震就發生在北邊，但這次熊本強震，發生在南海海槽。根據歷史紀錄，南海海槽的強震周期大約是100多年左右，上一次比較大的地震是1946年的昭和南海地震，規模達8.1級，造成日本中部、近畿、四國與九州嚴重死傷與海嘯災情。
陳文山指出，隱沒帶可能發生的地震深度從數公里到3、400公里皆有可能，最擔心的是熊本7.1級強震不是主震，而是前震，例如311時9.1級強震前三天才有一個7.1級的地震。因此接下來幾天，鄰近區域將要特別留意。
台灣地震測報中心前主任郭鎧紋也表示，熊本、大分及阿蘇火山剛好位在地塹的張裂帶，2016年熊本曾發生強震，餘震一直往阿蘇火山的方向移動，需要密切關注阿蘇火山的狀況。他也建議旅客若接下來幾天有旅行規劃，最好先暫緩。
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