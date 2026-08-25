台灣頂尖醫院爆悲劇　85歲婦急症室等上病房　苦候12日在走廊病逝

8月9日，台灣一名85歲老婦感染肺炎，前往位於台北市的台大醫院急症室就診，卻遲遲等不到病床，最終在20日因多重器官衰竭過世。老婦家屬已向台灣衛生福利部申請立案調查，追查醫療疏失及流程缺失。



台灣衛生福利部部長石崇良回應指，等候12天「這並不尋常」，會請業務單位了解事件。衛福部醫事司副司長劉玉菁則表示，台大醫院並沒有疏於提供醫療服務，該做的他們都有做。



台大醫院。（台大醫院官網）

據台灣華視新聞網報道，近日有民眾在社交平台發文，指85歲的母親因感染肺炎到台大醫院急症室就診，但等待多日仍排不到病床，第10天曾向民意代表求助但無濟於事，結果在第12日，母親因多重器官衰竭，不幸在醫院走廊上去世。

8月24日，台大醫院發言人陳彥元證實，85歲老婦確實是台大醫院急症室收治的病人，指近期台大醫院急症室爆滿，須先收治急重難罕的病人，當時院方在處理留在急症室觀察更久的其他患者，等輪到老婦住院且在辦理入院流程時，她出現突發性原因不幸去世。

台大醫院發言人陳彥元證實，85歲老婦確實是台大急症室收治的病人。（台大醫院）

針對近期急症室爆滿原因，他又指，「(這個月)到本院急診就診的病人數量，是過去一年半來新高。」表示目前沒有明顯傳染病高峰或特殊天候，不像是新冠疫情進入流行高峰造成，院方仍在釐清急診爆滿的實際原因。

為緩解病床不夠的問題，台大醫院已啟動3項措施，包括強化監測留觀超過72小時的病患；透過提供「獎勵金」鼓勵醫護加速辦理出院，加速病床周轉；預計增加20張病床加強收治急診病患。

國民黨台北市議員鍾小平痛批台大醫院草菅人命。（鍾小平辦公室）

25日，國民黨台北市議員鍾小平透露更多細節，他說老婦今年85歲，因在家中出現嚴重呼吸窘迫與喘不過氣，8月初緊急送往台大醫院急症室，當時診斷為肺炎且肺部一片白，但因沒有病床被建議轉院，無奈家屬考慮病情危急，遂選擇留在台大醫院。

他還說，逝者女兒是他的朋友，曾找他幫忙要一張病床，他也積極幫忙協調，但沒想到第12天老人家就不幸去世，而老人家離世後，台大醫院從未主動通知家屬，事後也沒有向家屬道歉。目前家屬已正式向衛福部申請立案調查，追查醫療疏失及流程缺失。

石崇良表示在急診停留12天，「這並不尋常」。（台灣衛生福利部）

對此，台灣衛生福利部部長石崇良也出面回應事件，表示在急症室停留12天，「這並不尋常」，會請業務單位實際了解。他還說，根據各醫院急診候床數據，僅固定幾家醫學中心急症室比較滿，整體數據與去年相比已有改善。

另外，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，針對這宗個案，已請台北市衛生局查明候床原因，衛福部了解台大醫院有跟進婦人的醫療處置及治療，並沒有疏於提供醫療服務，該做的他們都有做。

台大醫院為台灣大學醫學院附設醫院，是台灣公認的頂尖醫院之一，是當地重症醫療、醫學教育與臨床研究的重要樞紐。