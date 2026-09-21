台灣破跨境「訂製嬰兒」集團　22男委託代孕誕下25嬰

台灣執法部門偵破一個橫跨台灣、馬來西亞及泰國的跨境代孕集團。該集團以「訂製嬰兒」作招徠，每名新生兒收費約新台幣200萬元至450萬元（折合約49萬至111萬港元），接受22名台灣男子委託，共產下25名新生兒。台中地檢署已依涉嫌違反《人工生殖法》等罪名，起訴34歲中國大陸籍程姓主嫌及多名同黨。



台媒《自由時報》9月21日報道，台中地檢署指揮移民署台中專勤隊偵辦案件，查出涉案集團以「UT麗舍」及「同合新生」等名義，透過網站和社交平台招攬跨境人工生殖及代孕生意，並在網上分享成功案例。

台中專勤隊早前發現，多名泰國女子因在台灣生產而逾期停留，相關個案具有多項共同特徵，包括以觀光免簽證方式入境台灣、生產後隨即離境、集中在相同婦產科診所分娩，以及由台灣男子認領新生兒後，生母便返回泰國。

台中地檢署破獲以中國籍程姓男子為首的「訂製嬰兒」集團，該集團還提供卵母、代理孕母供挑選。

專勤隊察覺情況有異，隨即報請台中地檢署指揮偵辦，並於6月4日持搜索票前往台中一家婦產科診所，查扣代理孕母的分娩紀錄，同時在診所內發現數名正在待產的代理孕母。

執法人員其後查獲34歲中國大陸籍程姓主嫌，以及負責接送代理孕母、安排生產和辦理新生兒戶籍登記的40歲台灣徐姓男子與54歲吳姓女子。檢方另對兩名被指是幕後主嫌的中國籍劉姓人士發布通緝。

調查顯示，程姓男子等人在泰國設立人工生殖及代孕公司，並透過網絡及社交平台宣傳跨境代孕服務。顧客經介紹後，可取得大批來自不同行業、具不同教育及工作背景的泰國籍卵母個人資料和照片，再經網站挑選卵母。集團並宣稱，顧客加價後可以「指定寶寶性別」。

台中地檢署指出，涉案集團採取跨國分工方式，提供所謂「訂製嬰兒」一條龍服務。台灣籍生父首先前往馬來西亞採集精子，集團再按顧客要求篩選胚胎性別，並安排生父在泰國挑選不同國籍或族裔的卵母，以及泰國籍代理孕母。

卵母其後前往馬來西亞取卵，經體外受精形成胚胎，再植入代理孕母子宮。代理孕母完成植入程序後返回泰國養胎，懷孕超過8個月後，以觀光免簽證方式前往台灣待產及分娩。

新生兒出生後，集團會安排DNA鑑定，以確認孩子與委託男子的親子關係，再由生父辦理出生及認領登記。整個流程涉及泰國招募及養胎、馬來西亞取精取卵和人工受精，以及在台灣分娩和辦理戶籍。

檢方調查發現，集團共接受22名台灣男子委託，最終產下25名新生兒，每名嬰兒收取約新台幣200萬元至450萬元（折合約49萬至111萬港元）。程姓男子、徐姓男子及吳姓女子等人，已被依涉嫌違反《人工生殖法》等罪名提起公訴。