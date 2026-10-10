雙十節︱韓國瑜提「四腳論」稱：美國支持重要，兩岸和平不能破壞

今日是（10月10日）雙十節，台灣立法院長韓國瑜在大會上致詞時重提他的台灣安全四腳論，並將「台灣安全」列為他的三個願望之首，他強調「沒有安全，沒有一切」。他強調，美國的支持對台灣安全非常重要，兩岸則有一萬個理由維護和平，沒有一個理由破壞和平。



韓國瑜致詞時提到，自己的第一個願望是「台灣安全」，他提到構築成台灣安全的四腳論「保護中華民國，保護民主自由，維護美台關係，維護兩岸和平」。韓國瑜表示，自己身為政黨領袖、內心非常清楚「沒有安全，沒有一切」，覆巢之下無完卵，因此任何情況下，台灣安全永遠要擺在第一位。

談到美台關係，韓國瑜指出，1950年美國前總統杜魯門下令第七艦隊保護台灣，此後70多年來，美國與台灣的安全關係非常重要。他表示，有人懷疑美國、有人信任美國，有人喜歡美國、有人不喜歡美國，但美國的支持對台灣安全非常重要，因此必須維護好美台關係。

至於兩岸關係，韓國瑜表示，不管喜歡與否，兩岸同文同種，有一千個、一萬個理由維護好兩岸和平，卻沒有一個理由破壞和平。他指出，兩岸過一樣的節氣、拜一樣的神佛，甚至清明節祭祖時還有共同的祖先，

韓國瑜提到，絕大多數台灣同胞不希望打仗，只希望平平安安過日子，也希望兩岸和平交流。他強調，保護中華民國、民主自由、維護美台關係及兩岸和平，這「兩個保護、兩個維護」是確保台灣安全最重要的方向。

台灣立法院長韓國瑜在大會上致詞時重提台灣安全四腳論。（公視直播截圖）

韓國瑜提到，小小的台灣島上，有人想成為美國第51州、有人想成為日本第5大島，也有人想成為中國大陸第31個省，思想如此分歧，令他時常心懷憂慮。他呼籲各政黨領袖「不要在國家認同與意識形態上火上加油，應化解一切分歧，集中所有力量與心力，共同捍衛中華民國」。

韓國瑜指出，第二個願望希望人民有錢，他提到台灣今年上半年出口貿易一片長紅，但希望台灣執政黨經濟官員要了解，「不能讓台灣科技業笑哈哈，傳統產業苦哈哈」，政府特別關切點要在傳統產業、觀光產業、文創、醫療以及農漁民基層，讓台灣產業均衡發展，人人能有賺錢致富的機會。

韓國瑜續指，第三個願望是許下民主萬歲，他提到，「愛護民主，守護民主」是朝野、全國同胞責任，但看到台灣民主已經發生裂痕。他抨擊，去年（2025年）大罷免，所有反對黨立委被罷免，這不是民主，這是完全政治獵殺，今年又看到了，危機又出現了。

韓國瑜批評，賴總統有政治潔癖，不喜歡貪汙、腐敗、亂搞，但是賴總統如果沒有辦法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

韓國瑜表示，希望賴清德、卓榮泰靜下來，就「政治一定會衝突」，衝突、妥協、進步，現在發生衝突，行政、立法坐下來靜下心，有時間大家也有意願，坐下來解決妥協，讓台灣民主再次進步，對在野黨配合度有信心，希望台灣民主繼續進步。