前亞視藝人張啟樂（Ben）赴台灣發展6年，更在2024年與台灣圈外女友結婚，成為「台灣女婿」，已經拿到台灣身分證。台灣九合一選舉在28日舉行，張啟樂早前出席活動時透露已經拿到台灣身分證，自己是首投族，一定會去投票。



來台發展6年的港星張啟樂，去年年底喜獲愛女，晉升成為「港仔台爸」。（Instagram@bencheung718）

前亞視藝人張啟樂近年將事業重心轉向台灣。(影片截圖)

張啟樂和女兒。（Instagram@bencheung718）

張啟樂以「2026好友港節市集」總召集人身份現身活動。（2026好友港節）

台媒CTWANT等報道，張啟樂早前以「2026好友港節市集」總召集人身份現身活動，受訪時談到此次他有投票權，但他當時坦言仍在考慮投票意向，並分享對現任台北市長蔣萬安及參選人沈伯洋的觀察。

談及現任台北市長蔣萬安，張啟樂從育兒日常切入分享感受。他表示住家附近步行約十多分鐘的地方已劃為無煙區，自己間中會推著嬰兒車帶小朋友前往，對沒有煙味的環境相當滿意。不過，他亦反映帶小孩外出難免產生垃圾，有時想丟棄尿布卻不易找到垃圾桶，形容這是近一、兩年生活中較有感的不便。

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至於另一位市長參選人沈伯洋，張啟樂則笑言對方給自己最深印象是「好fashion」，形容其造型好看、時尚並帶點文青味道，甚至建議大眾可參考其穿搭；他表示，外表形象同樣重要，坦言目前頗欣賞其打扮，但對其政見內容則尚未深入認識。