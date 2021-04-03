台鐵出軌｜逾百家屬現場招魂悲喊「回家了」　多人痛哭昏厥需攙扶

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-03 18:08

台灣台鐵太魯閤自強號列車周五（2日）發生嚴重出軌意外，為40年來傷亡最慘重意外，至今共導致50人死亡，162人受傷。逾160名罹難者家屬周六（3日）下午陸續抵達清水隧道事故現場招魂，觸目傷懷下，現場紛紛大放悲聲，多人更是需人攙扶，並向着漆黑的隧道內呼喚逝者，「回家了」。

事故現場當日設置祭拜區，供家屬們作招魂儀式，共166名家屬下午帶着39個罹難者牌位，分乘4輛遊覽車從花蓮殯儀館出發。其中最先抵達現場的是新北市罹難者蔡政達的家屬，他們焚燒紙錢並泣下如雨，祈求魂魄歸來，並於第3次擲出聖筊。而其餘38位罹難者家屬則在花蓮縣府安排下，統一在工程車溜逸處，面向事故隧道口擺放牌位，並在法師完成招魂、引魂儀式後，再移到牌位處擲筊。

現場家屬們無一不是表現得肝腸寸斷，部分家屬仍難以接受該場噩耗，頻頻發抖。詎料，天空突然下起了雨，並愈下愈大，更是令現場氣氛增添幾分悲慟，數名家屬更是痛心入骨，當場昏厥，需要由人攙扶。而當道士一一喊出罹難者名字時，額蹙心痛的家屬們，也向着漆黑一團的隧道高喊家人的名字。

今次事故中，多名死者因遺體不完整而尚未指認，家屬已完成DNA採集送刑事局鑑定，無法辨識的遺體也完成DNA採集。花蓮檢方表示，比對及鑑定工作將在最短時間內完成，預計需時近2日。

（自由時報）