台灣首艘萬噸級兩棲艦「玉山艦」下水　將擔負南海與外島運輸主力

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-04-13 15:12

台灣新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦」在周二（13日）舉行下水典禮，其外型採匿蹤設計、具電磁脈衝防護能力，並配備完整的防空與對海面自衞作戰能力，也可執行醫療救援任務。 據介紹，玉山艦未來將擔負台灣南海與外島的運輸主力，戰時將負責兩棲作戰，並依令執行增援外島作戰與擔負海上機動野戰醫院等任務，預定於2022年完工交艦。 總統蔡英文致辭時強調，玉山艦是台灣「國艦國造」另一個重要里程碑，有了這艘運輸艦的加入，定能讓國防力量更加堅實。

台灣新型兩棲船塢運輸艦玉山艦舉行下水典禮。（林仕祥攝）

據台灣海軍發布的新聞稿指出，在蔡英文全力支持下，「國艦國造」政策推動已經有相當的成效，過去一年，無論是潛艦開工、快速佈雷艇交艇、「塔江軍艦」命名下水，以及這次的「玉山艦」命名下水典禮，已充分展現台灣捍衞台海安全的決心，同時帶動國防工業與造船產業技術升級。

根據軍方提供的資料，玉山艦平時將執行兩棲作戰演訓、人員運輸、外島物資運補、另因應天然災害執行救災及國際人道救援等任務；戰時將執行兩棲作戰，並依令執行增援外島作戰與擔負海上機動野戰醫院等任務。玉山艦長約150米、寬約20米、排水量約1萬公噸，具備平面及對空搜索雷達，並配備防空飛彈及快砲，可裝載輪型及履帶車輛，以及兩棲突擊車、通用登陸艇，並具備飛行甲板及機庫。

台船董事長鄭文隆致辭時表示，根據台船對海軍的了解，玉山艦完成後將成為台灣兩棲新型作戰的艦艇，同時負擔南海與外島的運輸主力。他介紹，玉山艦具匿蹤外型、電磁脈衝防護能力，並配置完整的防空與對海面的自衞作戰能力，能長時間獨立執行外海作戰任務，配備一個性能優異且複雜的壓排載系統，提供艦艇足夠的機動能力，也首次配置台船研發多年的智慧型自動調水系統，強化艦艇操作的機動力。他也説，玉山艦將導入全壽期管理系統，集成現有的船廠管理系統，為「國艦國造」將來的修造合一，做萬全的準備。

蔡英文致辭時則指，2020年11月下旬參加「潛艦國造」建造案開工，很高興今天再度來到這裏見證玉山艦的命名下水。蔡英文感謝台船、中科院、海軍同仁所做的付出和努力，讓台灣的「國艦國造」持續不斷向前邁進。玉山艦除了是海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦，更是依據國防戰訓需求而設計建造，可以説是「國艦國造」的另一個重要的里程碑，相信有了這艘運輸艦的加入，一定能強化海軍執行任務的能力，讓台灣的國防力量更加堅實。

蔡英文又稱指出，在台灣海軍歷史上，以前也有以玉山命名的軍艦，今天新型兩棲船塢運輸艦再次命名為玉山，「除了代表傳承，也象徵中華民國國軍不怕挑戰、克服萬難的精神，這股保衞國家的力量，需要軍民同心，大家一棒接一棒傳承下去」、「我有信心，只要大家繼續團結，不論有什麼困難，我們都能一一克服。」