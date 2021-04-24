台7歲男童學柔道被重摔瀕臨腦死　教練：坦然面對，會負起責任

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-24 21:08

台灣台中市一名7歲黃姓男童，周三（21日）在私人柔道館練習時，遭教練、學長輪流重摔27次，男童顱內出血，瀕臨腦死狀態。經家屬提告，警方周五（23日）將涉事的何姓教練移送，檢察官訊後予以請回。至周六（24日），檢方再調閱資料，並傳訊相關證人後，認定何姓教練涉嫌傷害致重傷罪，有串證之虞，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。 此外，台中市柔道委員會表示，周五已打電話關心何姓教練，何當時稱會坦然面對，負起該負的責任。

台7歲男童學柔道慘成植物人 教練是前法警揭無證照「義務授課

綜合台媒報道，男童家屬周五召開記者會指出，其就讀台中市豐原區南陽國小一年級7歲兒子，日前在校外道館上柔道課時，遭教練及學長重摔20多次，腦部受創，經手術搶救仍昏迷，生命跡象不穩定，依靠呼吸器維生。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，男童的家屬控告何姓教練涉嫌過失傷害，若男童的病情未轉好，不排除改為過失重傷害。何姓教練周五被檢方無保請回後，男童父親稱相當不合理，他原本對司法很有信心，以前聽到什麼恐龍法官都心中存疑，「但現在發生在我身上，叫我怎麼相信司法？發生這種事，教練還可以被無保請回，可以告訴我為什麼嗎？我不知道為什麼。」

檢察官調閱相關資料，傳訊相關證人關係人後，周六下午再傳訊何姓教練，認定他涉嫌傷害致重傷罪，有串證之虞，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。

何姓教練（前排右）為退休法警。（同富國中柔道隊）

據了解，何姓教練現年67歲，柔道6段，法警退休，原在台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成運動中心後，他經介紹到台中市體育總會柔道委員會，至今在豐原教課6、7年。

台中市柔道委員會主委李成顯表示，何姓教練是很熱心的教練，未料授課期間發生這種事情，事發後有打電話關心他，請他靜一靜，想想日後如何處理。何姓教練當時表示，「代誌大條（事態嚴重）啊！」何還說會坦然面對，負起該負的責任。

台灣「中華民國柔道總會」在Facebook發文就事件表示痛心，並嚴正譴責不適任者擔任柔道教練一職。聲明更指，涉事何姓教練並未具有他們核發的教練證照，且影片中的摔法也絕對不是他們教導幼兒柔道的方式。而台中市運動局、教育局都證實，何姓教練只有段級，沒有教練證。

（中央社/ETtoday新聞雲）