台7歲柔道童遭摔成植物人　離異父索償千萬台幣被批「假慈父」

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-28 18:30

台中豐原7歲男童被柔道教練與學長過肩摔，長達27次致腦死。男童父親向加害者求償8位數千萬台幣金額，豈料被爆出早已與男童母親離婚，監護權也未歸他，讓網紅醫師痛批「裝慈父，只會出一張嘴」對此，男童父回應，他從來都不是吝嗇的人，還送手機給前妻與孩子舅舅，並強調自己很負責。

由於男童在被教練摔時，舅舅在一旁拍攝卻沒有出面制止，讓黃父痛批就算是一般人看到孩童被摔，也會上前關心，而舅舅卻沒有行動，「他（舅舅）講的話，我沒有辦法接受」。而黃姓男童母親出面平反，表明哥哥（男童舅舅）是因為相信教練專業，才未第一時間制止，事後非常自責，並揭露自己早已與黃父離婚。

黃父經律師評估後，若小孩未來成為植物人，將向加害者求償8位數千萬台幣金額，不過卻被黃母爆出孩子監護權並未歸他，讓他慘遭網紅女醫師黃宥嘉質疑，通常嫌人家帶小孩帶得不好的人，都是自己沒有在帶小孩的人，懷疑黃父是假慈父，有為孩子做過些什麼？「只會出一張嘴。」

根據《三立新聞網》報導，對於外界「假慈父」的指控，黃父喊冤說一直有給撫養費，而且自己從來都不是個吝嗇的人，「你們看過離婚後，還送手機給前妻和舅舅的人嗎？」強調自己非常負責任。

對於求償千萬元，律師林仲豪指出，若男童不幸成為植物人，民事求償項目主要分為醫療費用、喪失勞動力及精神慰撫金，其中前兩項損失加起來就高達3816萬元台幣，加上精神慰撫金，求償金額恐怕突破4千萬元台幣，但醫療費用、喪失勞動力損害賠償只有監護人（黃童母親）有權利提出。

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