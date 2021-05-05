哪裡有好製作就往哪裏去？　蔡依林、許光漢等台星難逃離兩岸政治

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-05 19:30

曾主演過電影《單車上路》、電視劇《我的自由年代》而廣為人知的台灣演員李國毅今（5月5日）宣佈與愛情長跑17年的女友甘煖琳結婚，迅速衝上台灣的Google搜尋排行冠軍，今年35歲的他也曾赴中國大陸發展，卻因為一張戲劇裏出現的照片而被指「台獨」而遭網友圍剿，主動辭演大陸網劇，後重心放回台灣，今宣佈結婚也得到許多祝福。

李國毅的結婚感言真摯獲得許多好評。（臉書＠李國毅LegoLee）

1986年出生的李國毅畢業於台灣體育學院休閒運動學系，擅長許多運動，2006年以電影《單車上路》開啓演藝生涯，後以改編漫畫的同名戲劇《蜂蜜幸運草》和講述棒球隊故事的《比賽開始》而廣為人知。2013年由他和任容宣主演的《我的自由年代》大受歡迎，該劇以90年代的台灣校園為背景，融入白色恐怖和太平輪事件，講青春與自由，叫好也叫座。而後他在2018年更因主演電視劇《麻醉風暴2》入圍第53屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。

此外，李國毅亦曾參演2011年的兩岸合拍歷史劇《回家》（中國大陸翻譯：《彼岸1945》）講述1945到1949年歷經抗日戰爭、國共內戰再到國民政府來台時代下的人與人，李國毅在其中飾演不滿日本人歧視的台灣人有出色的表現。

曾言「哪裏有好劇本就往哪裏去」的李國毅，也曾在2018赴陸發展拍攝優酷網劇《我不能戀愛的女朋友》，但是才開拍五天，就被大陸網友翻出他在《我的自由年代》片中舉着「抗議不公」的劇照。該橋段是他抗議教授不公，發動學生連署活動。但由於2014年爆發太陽花學運，被網友質疑是聲援學運，貼上台獨標籤。網友更攻擊劇組和同劇演員。後李國毅主動辭演該劇，而李國毅的遭遇被台灣媒體指是最倒楣被貼上標籤的。

李國毅在2013年主演《我的自由年代》後大受歡迎（《我的自由年代》劇照）

模糊空間是否已不存在

過去兩岸關係和緩，藝人可以避開敏感的政治話題，三立推出一系列戲劇主打「華流」兩岸也合拍歷史劇或有許多的人員流動。但近年隨着官方交流中斷，民間因政治割裂日深，藝人越來越需作「政治」表態，已不存在過去的模糊空間。

以蔡依林為例，在疫情期間她受雲南廣播電視台歌曲唱抗疫歌曲但MV卻被指稱是「中國大外宣」而引發台灣網友批評，而後，PUMA扯上新疆棉花的紛爭，她遲遲未大動作切割PUMA遭大陸網友抨擊。因戲劇《想見你》走紅的許光漢在中國大陸國慶時未表態遭大陸網友攻擊，此次因捍衞新疆棉花切割品牌則是被台灣網友砲轟。此外，歐陽娜娜更是被日常被台灣網友嘲諷。在網路發達的情況下，兩岸三地的網友查找過去發文紀錄、搜尋過往言論，貼上「政治標籤」越來越快速，越來越不存在「不表態」的模糊空間。