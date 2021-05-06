5天內再有大陸男用橡皮艇偷渡赴台　隨身攜豬肉熟水餃遭銷毀

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-06 13:54

大陸籍男子周鮮日前才被發現從福建開着由淘寶購買的橡皮艇偷渡台灣台中，詎料周二（4日）凌晨，金門也發現一名大陸籍男子以無動力橡皮艇企圖偷渡入境，為台灣5天內第二宗橡皮艇偷渡事件。

當日凌晨4時許，海巡署在金門北面海岸發現可疑光點，經與紅外線熱顯像比對確定為非正常作業船隻，遂立即通報線上海巡艇及岸際巡邏人員，最後在5時許發現上述江姓大陸男偷渡客。據悉，江男當時帶着一行李箱，內有2顆行動電源、手機、銀行卡以及16顆豬肉熟水餃等。雖然經體溫量測，江男沒有發燒狀況，不過海巡人員仍立即對其進行消毒作業，並將上述豬肉熟水餃銷毀；待江男隔離期滿後，會再依違反國安法與入出國移民法等，將他移送地檢署偵辦。

海巡署第九岸巡隊副隊長刁子敬稱，江男被捕時情緒相當平穩，且至今沒有表達偷渡到台的目的，僅表示橡皮艇是從大陸的網站上所購，他當日約凌晨1時多將橡皮艇充氣後就下水出發。刁續指，由於金門鄰近大陸，未來海巡署會加強海上雷達與岸際的監控巡邏，一但發現可疑動態會即時派員前往查察辨識。

今次已是台灣5天內第二宗大陸人士利用橡皮艇偷渡的事件，4月30日深夜，一位身份成謎的陸籍男子周鮮，從福建開着由淘寶購買、價格將近7萬台幣的「軍規」動力橡皮艇，一路直駛至台中登陸，而過程中台軍海軍、海巡署無人發現，甚至此人登陸台灣後還逛了將近二小時，最後因行跡可疑被台中港作業工人發現報案才被捕。對於偷渡目的，周男宣稱是要「投奔自由」。

陸籍男子周鮮駕駛橡皮筏從福建直衝台中，航程百多公里。（中央社）

（ETtoday新聞雲）