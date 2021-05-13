全台大停電｜台北新北等地出現多宗困𨋢火警　花蓮病人呼吸機斷電

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-13 16:41

台灣今日（5月13日）多個縣市停電，台北、高雄、嘉義、台南、宜蘭、新北、苗栗，幾近全台各地皆傳出災情。台電宣布是因興達電廠發生事故全廠停機，目前系統供電能力不足，下午3時開始執行緊急分區輪流停電。 經濟部表示，有2部燃煤及2部燃氣機組跳機，影響約160萬瓩電力，目標是今日晚間恢復供電。

受停電影響，多個縣市都出現民眾受困升降機案件。台北市政府指出，包含萬華區、中正區、中山區、內湖區等處停電情形。截至下午3時30分，共受理升降受困28宗，已陸續協助脫困14宗、人員15名，發電機冒煙9宗，無人送醫。台北捷運則未受台電供電異常影響，目前捷運系統運轉均正常。花蓮縣有倚賴呼吸器病人呼吸機斷電，已派出救援。

此外，台南市通報4宗因停電而受困於升降機，其中永康區和新營區2人已脫困，中西區2人及東區1人仍在救援中。台中市截至下午3時28分，已有6宗的升降機受困案件。

台灣各地突傳停電，台北部分路段紅綠燈失靈。（中央社）

新北市截至下午3時48分，共受理18宗火警、24宗升降機受困，幸無人員受傷，火警大多數為發電機冒煙。新北市長侯友宜進駐災害應變中心，了解停復電狀況，他提醒民眾不要搭乘升降機。

（聯合新聞網／中央社）