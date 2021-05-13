全台大停電｜蔡英文發表談話向民眾致歉　加壓站停轉新北等地停水

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-13 20:27

高雄興達電廠跳機造成全台大停電，總統蔡英文晚上在國安高層會議後，於總統府敞廳發表談話，並就事件向民眾致歉。 蔡英文亦有提到台灣疫苗的研發已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底就開始供應市場。

蔡英文表示，台電當天的備轉容量率有10.01%，發電廠發電正常，事故不是發電廠的問題，而是輸配電電網問題，突顯台灣分區供電均衡的重要性，也突顯出電網風險管理的重要性。

高雄興達電廠跳機造成全台大停電。（中央社）

另據台媒最新消息，經濟部晚上稱燃煤機組提早併聯，已於晚上8時恢復全面供電。不過，受停電影響，加壓站設備停止運轉，台灣部分地區需要一度停水，受影響地區包括新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣內部分區域，最晚甚至要到10時30分後才能供水。

台灣近期新冠肺炎疫情升溫，蔡英文呼籲民眾要提高警覺。她又表示，台灣向外國訂購的新冠疫苗在6月後將會開始分批交貨期，要求主管機關掌握進度，隨時做分配準備。同時，台灣疫苗研發已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底可以供應第一波。指揮中心現時已預作規劃，並鼓勵台灣民眾踴躍預約登記，讓後續施打順利進行。為了確保因應未來疫病挑戰，政府將會擴大台灣研發生產疫苗能量，支應未來需求。

（綜合報道）