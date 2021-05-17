台灣疫情｜單日激增333例本土確診　台專家籲建「方艙醫院」收治

撰文： 陳炯廷 最後更新日期： 2021-05-17 16:00

台灣新冠肺炎疫情近日急遽惡化，單日本土案例確診數屢創新高，繼周末假日兩天合計爆增386例後，台灣當地時間5月17日單日本土病例再度刷新紀錄，激增333例本土案例，疫情集中於台北市及新北市（簡稱雙北市）。

台北市萬華區快篩陽性率高達約10％。圖為萬華區民眾排隊等候快篩。（吳逸驊／多維新聞）

台灣自5月11日起北台灣爆發社區感染危機，隨匡列和篩檢對象的擴大，單日確診病例不斷向上攀升，疫情也已擴及中南部。全台各地的防疫措施也隨疫情變化，不斷加嚴中。疫情重災區的雙北市自5月15日起至5月28日正式進入疫情第三級警戒，目前高中以下學校停止到校上課，採遠距教學；公、私部門也紛紛採居家上班、人員分流上班等措施因應。

此外，攸關防疫成敗至關重要的醫療量能也拉響警報，雙北市的負壓隔離及專責病房數尤其吃緊。全台各醫院開始實施門診營運降載、暫停國際醫療等措施，台灣防疫部門也將讓住院十天以上無需積極治療住院患者、無症狀、輕症患者分流至集中檢疫所收治，以確保重症患者的醫療量能。

台灣防疫部門指出，5月17日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日、採檢日介於5月5日至5月16日，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市六例、彰化縣五例、台中市及宜蘭縣各兩例、新竹縣及苗栗縣各一例。其中台北萬華茶室相關155例、萬華活動史相關86例、南部進香團六例、新北市獅子會羣聚相關五例、宜蘭電子遊戲廳羣聚相關三例，疫調中有38例、羣聚關聯不明者40例。

由於台灣醫療量能吃緊，輕症或無症狀患者將送至集中檢疫所，然集中檢疫所非醫療機構。因此，在台灣防疫記者會中，有台媒提問，有專家建議台灣可以將蚊子館（閒置的公共設施）改建成類似方艙醫院的單位收治輕症患者。

對此，台灣防疫指揮官陳時中答覆，目前沒有建方艙醫院這樣的考慮。他表示，集中檢疫所內有護理人員負責患者的健康監測，患者有任何狀況仍會轉送醫院，因此現在會以集中檢疫所緩衝醫療量能為指導原則，區隔重症與輕症或無症狀者。

根據台灣防疫部門統計，截至5月17日，台灣累計24萬5,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含23萬6,103例排除），其中2,017例確診，分別為1,081例境外移入，883例本土病例，36例敦睦艦隊、兩例航空器感染、一例不明及14例調查中。確診個案中12人死亡、1,123例解除隔離、882人住院隔離中。