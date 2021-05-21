台灣疫情｜台北設「台灣版方艙醫院」　進駐醫護警專收治陽性輕症

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-21 19:00

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，台北市是重災區之一。 市長柯文哲在周五（21日）的防疫記者會上宣布設立「加強版專責防疫旅館」，目前共有4間共提供352個房間，會進駐醫、護、警，專門收治快篩陽性和輕症者，目的是要保存醫療量能。 柯文哲表示，所謂「加強版專責防疫旅館」其實就是「台灣版方艙醫院」。

柯文哲表示，「加強版專責防疫旅館」其實就是「台灣版方艙醫院」。（台北市政府官網）

台北有多間旅館與市政府合作變成防疫旅館。（中央社）

柯文哲指，北市的疫情較嚴重，要用新的戰略思維，因此將103間防疫旅館共6884個房間分成三級，第一種是一級防疫旅館，是收容入境台灣的民眾，而二級防疫旅館則是收容與確診者有接觸，被匡列居家隔離的民眾。至於最高級的第三級防疫旅館，就是因應需要，收治快篩陽性的民眾以及無症狀或輕症的患者。

柯文哲解釋，大概只有20%確診者需要住院，其餘80%都是輕症或無症狀患者，只要有個地方可以嚴密監視，再做個PCR檢查，沒問題就可以回到社會了。如果按照過去方法，這80%的人全部進入醫院、住專責病房，會把醫療體系搞垮，所以要成立配置專責醫護人員的「加強版專責防疫旅館」專門收治，防止他們再回到社區傳染給其他人。這幾天台北市招募的退休醫護人員（目前召集1542人），將主要投入在這個地方。

台北凱撒飯店宣布暫停對外營業，響應政府成為「台灣版方艙醫院」。（台北凱撒飯店官網）

副市長黃珊珊亦補充指，目前共有700多人住在集中檢疫所或專責防疫旅館，她特別感謝在周五宣布暫停對外營業的台北凱撒飯店響應成為專責防疫旅館。黃珊珊提到，目前專責防疫旅館由原已授證的健康關懷天使進駐，不足的人力則先徵調其他醫院支援，等響應徵召的1542名退離醫護受訓完，就可以補足人力缺口。

（綜合報道）