台灣疫情｜200萬劑新冠疫苗月底前抵台　明日公布大規模接種計劃

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-01 18:30

台灣新冠肺炎疫情持續，疫苗供應及接種備受關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周二（1日）宣布，近日已依各縣市需求量完成26萬劑新冠疫苗配送，6月底前將有200萬劑抵台，為此當局會在周三（2日）公布大規模接種計畫，加速施打。

因應疫情，中央流行疫情指揮中心上星期起分批配送41萬劑阿斯利康（AZ）疫苗到各縣市，首批配送15萬劑，但高雄獲分配的疫苗比疫情嚴峻的新北還多，引發外界爭議，因此第2批約26萬劑疫苗的分配狀況受到關注。據指揮中心公布，該26萬劑疫苗，台北將獲配5.4萬劑，其次為新北3.9萬劑、台中及高雄均為2.7萬劑、台南1.6萬劑。

陳時中稱，第2批疫苗如此分配，主要是根據雙北市第1到3類人員、第1劑接種率達百分百所需數量，並將雙北市以外第1類人員接種率達百分百的數量都補齊，達到防疫人員全面接種目標。至於其他疫苗何時到貨，他指這絕非他所能決定，強調國際上也有搶貨情況，目前只能確定洽購到的2000萬劑疫苗都有相關分配期程，預計月底前會收到200萬劑；指揮中心亦已做好大規模施打計畫，將在周三對外公布，確保每批疫苗能盡快施打。

此外，據指揮中心最新統計顯示，5月31日共有3萬4315人次接種了新冠疫苗，累計接種46萬1647人次，另新增18宗不良事件通報，包括2宗其他疑似嚴重不良事件。

（中央社）