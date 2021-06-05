台灣疫情｜壓力大且頻遭暴力及歧視　醫護爆離職潮4個月走近800人

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-05 19:30

台灣的新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增本土病例超過500宗，再多38人死亡（編注：指揮中心其後修正應為37人），疫情重災區台北及新北的醫療系統壓力面臨爆煲。身心俱疲再加上暴力、歧視個案頻傳，前線醫護出現離職潮。 台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，今年2至5月有795名護理人員離職，其中雙北流失最多，台北市有256名護理人員離職，新北市也有101人。

台灣疫情再爆發後的台北（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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據台媒《聯合新聞網》報道，繼新北市雙和醫院有確診者失控持刀傷及護理師後，板橋亞東醫院也發生一名快篩陽性男子持拐杖毆打護理師事件。陳玉鳳說，除醫療暴力事件頻發外，第一線護理人員被視為染病高風險群，受到歧視和不友善對待，很多照顧確診者的護理人員連家都不敢回。

陳指出，政府規定不同層級醫院護病比不同，但照顧一般病人跟疫情嚴竣期間情況不同，光是穿脫厚重的隔離衣、護目鏡和照顧前後的清潔消毒都很繁複。她批評政府沒有看到醫護人員的辛酸，並建議現在應該降低照護確診者護病比。

陳玉鳳還說，年初桃園醫院群聚感染事件發生時，當時有護理師一家七人全染疫，護理師的婆婆不幸身故。這對所有護理人員都是很大警訊，護理人員目前最擔心就是傳染給家人。但事隔多月，看到的卻是北部醫療院所人力不足、護理人員被暴力相向，因此她反問：「政府這段時間做了什麼？有真的當醫護人員的後盾嗎？」

台北市聯合醫院忠孝院區。（中央社）

報道又指，南北護理人員出現兩種情形，北部醫院人力不足、但一直加開收治確診者病房，工作量大增；南部卻因減少常規開刀，住院治療大幅降載，不少護理人員被迫請假或放無薪假。因此陳玉鳳還建議比照沙士（SARS）時作法，讓南部放無薪假的醫護可在自願情況下支援北部，減輕北部醫護壓力。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，盼疫情盡快過去，這期間相信護理人員都非常辛苦，也很感謝第一線同仁的努力，後續會盡全力協助增加醫院的人力，讓醫療體系更健全。