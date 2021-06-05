台灣疫情｜增37人死創新高累計212人　致死率達2%逼近全球水平

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-05 18:15

台灣的新冠肺炎疫情持續嚴峻，今日（5日）再多37人染疫身亡，創下單日新高。 自5月11日爆發社區感染至今，台灣已累計有212人染疫身亡，亦令新冠肺炎疫情致死率從此前的1%攀升至2%，逼近全球致死率2.2%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣的死亡個案以中老年人居多，並無年輕化的趨勢。據初步分析發現，60歲以上的死亡個案最多，佔近9成，死者的平均年齡為72歲，年齡層偏高。目前所有的死亡個案中，有超過80%有慢性病史，從發病到死亡平均日數為8.3天。

羅一鈞表示，台灣的死亡個案以中老年人居多，並無年輕化的趨勢。（ETtoday）

羅一鈞表示，最近死亡個案數增加，主要是反映5月中以後確診數大增，當時確診個案大多仍以中老年人為多，因此有一定比例可能演變成重症、死亡。至於如何預防死亡發生，羅一鈞建議，針對已經演變成重症的個案，可以透過給予氧氣處理、俯臥治療、抗凝血藥物等方式治療。

羅一鈞又說，若要在輕症階段及早發現缺氧狀況，必須區分出年紀大、慢性病等高風險族群並加強監測。目前雙北市有部分拒不移出、堅持待在家的隔離民眾，當局會盡量勸說並提供血氧機提供居家監測，避免個案氧氣濃度降低但沒有自覺，導致病情急遽進展到重症，要救也不容易救回來的狀況。

此外，今日新增的37宗死亡個案中最年輕的個案，是一名有萬華接觸史的30多歲男子。他5月11日出現咳嗽、呼吸急促等症狀，5月23日確診，6月1日死亡。指揮中心表示，正在進一步了解其是否患有慢性病。