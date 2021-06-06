台灣疫情｜指揮中心評估調整接種次序　疫情重災區或優先接種

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-06 11:55

台灣新冠肺炎疫情從境外輸入轉為本地社區感染，據中央社報道，衛福部預防接種專家諮詢小組本週將開會檢視疫苗政策及疫苗接種對象，包括評估是否讓疫情重災區優先接種，以圍堵疫情。

台灣疫情嚴峻之際，疫苗成為防堵疫情重要利器，不只醫界疾呼將孕婦納入接種優先名單，各行各業如外賣員、入殮師等也都盼能打疫苗，究竟疫苗政策將如何調整，引發關注。

台灣當前疫苗接種率低，未來或將調整接種次序。（彭博社）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、林口長庚醫院副院長邱政洵上周六（5日）表示，先前疫情以境外移入為主，疫苗接種優先對象也是以此狀況下排序，但如今發生社區感染，委員會翌週將開會討論，是否依目前疫情與風險調整接種對象與次序。

邱政洵說，疫苗接種效果不僅可預防染疫，儘早接種有助控制疫情不擴大，因此可能優先考慮讓疫情最嚴重的地區儘早接種，以圍堵疫情。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥同日表示，近期許多行業、團體都希望納入接種對象，會將彙整相關名單後，再提到專家委員會中討論，但他坦言，疫苗現階段仍是稀有防疫資源，如何分配「是件相當沉重的事」。

莊人祥說，誰先打疫苗主要可從3面向來看，一是以重症死亡率高者先打，像是高齡者、慢性病患者；二是以接觸確診者機會較高者先打，如醫護、機師等；三是以國家政策、維持社會秩序者先打，如軍警、維安人員等，很難斷言哪個比較好，但強調會議後會有比較明確的方案。