撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-06-17 12:37

台灣國防部在周四（17日）發出公告，已經簽約生效「精準火力打擊系統」以及「導彈乙批」2宗採購案，合計金額約17億美元（約487億元新台幣），正式進入履約階段。

前者涉及11套高機動多管火箭發射系統（HIMARS）、64枚美軍現役射程300公里以上的陸軍戰術導彈系統，但後者則不明。

美軍的高機動多管火箭系統。（U.S.Army）

據介紹，美國在去年10月公布對台軍售案，涉及11套高機動多管火箭發射系統（HIMARS），以及搭配此係統的64枚ATACMS陸軍戰術導彈。此外，還有提供給F-16V戰機使用的135枚空射型增程型魚叉距外陸攻導彈（AGM-84H/SLAM-ER），射程高達270公里以上，以及100套陸射型魚叉導彈發射機動車系統，附400枚導彈及25套指管系統。不過由於預算不足，台灣首批僅採購100枚陸射魚叉導彈。

今次軍售案中的「遠程精準火力打擊系統」，相信就是11套高機動多管火箭發射系統（HIMARS）及64枚ATACMS陸軍戰術導彈，「導彈乙批」則型號不明。「導彈乙批」的標案金額高達390億元（新台幣．下同），但135枚空射增程型魚叉距外陸攻導彈要價為290億元，加上台軍確定2021財政年度無多餘金額支應，此案已經確定暫緩。至於100套陸射魚叉導彈系統加上400枚導彈以及25套射控系統，總價為511億元，同樣無法在2021財政年度預算編列。

陸射魚叉導彈。（Boeing）

分析指，根據各項情資研判，「導彈乙批」可能是空射或者陸射魚叉導彈，其中又以需求較緊急的陸射魚叉導彈可能性高，台灣可能傾向先進口一小批，應急在2021年底至2022年就開始接收進入戰備使用、訓練、成軍，速度比預估的2023年更快。

假設是台灣決定提早接收，則預料會由海軍負責陸射導彈的海鋒大隊啓動組織整編，將原本的「大隊」編制提升為「海軍岸置導彈指揮部」，與空軍的「導彈指揮部」同階。不但指揮官都為少將銜，而且會擴編10至12個中隊，每個中隊配置32枚導彈。