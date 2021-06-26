台灣疫情｜台積電鴻海BNT採購案新進展　已與政府簽署法律文件

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-26 15:44

台積電與鴻海永齡基金會洽購BNT新冠疫苗有新進展，行政院在周六（26日）表示，經評估提出的方案和條件可行性，已於周五（25日）簽署完成開啓專案採購所必須的法律文件，上述兩個捐贈單位將接續完成採購與捐贈相關工作。

羅秉成指政府已簽署完成開啓專案採購所必須的法律文件，捐贈單位將接續完成採購與捐贈相關工作。（行政院圖片）

台積電和鴻海永齡基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗，協助台灣抗疫，行政院先前已同意授權其直接向原廠或其代理商洽談購買，從原廠送抵台灣再捐贈政府。總統蔡英文也與台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘於總統府內會見，指示「愈快愈好」。

行政院發言人羅秉成稱，經捐贈專案工作小組近日密集討論與合作，政府已於周五與捐贈單位順利簽署完成開啓專案採購所必需的法律文件，以加速推動本捐贈專案採購的進程。他説，政府已完成此一階段承諾的協助事項，捐贈單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要協助。

羅秉成並指，基於疫情升温，疫苗需求孔急，經評估捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購特殊性與困難度，政府進行安排此一緊急的專案採購。羅秉成感謝捐贈單位這段期間的努力，期望在良好的共同合作基礎上，能達成此項捐贈採購的目標。