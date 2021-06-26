台灣疫情｜慈濟亦擬採購500萬劑BNT疫苗　蔡英文：保證積極處理

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-26 17:46

台灣行政院日前已授權台積電、鴻海永齡基金會各購買500萬劑BNT疫苗，購買後直接從原廠送抵台灣捐給政府。 同樣有意採購500萬劑BNT疫苗的台灣慈善團體「慈濟基金會」，蔡英文周六（26日）在社交平台上發文，稱已與慈濟創辦人釋證嚴視像通話，保證將積極處理，並已指示疫情指揮中心依照實際疫苗計劃需求，與慈濟進行討論，協助作業進行。

蔡英文與慈濟創辦人釋證嚴（右）通電話，前者保證將積極處理慈濟採購500萬劑BNT疫苗一事。（Facebook）

據慈濟基金會在周六發佈的聲明，慈濟所提出的申請文件，是與台積電、永齡基金會循同一管道窗口接洽採購、以同一執行方式進行並且專案條件完全一致。聲明指，申請案唯有獲得比照台積電及永齡基金會給予慈濟基金會正式授權，才能圓滿進行。

雖然行政院此前曾稱台積電與永齡基金會案是因緊急需要，採專案特殊採購安排，慈濟採購案等其他民間採購案件難以併案處理。不過，蔡英文隨後在社交平台上發文，保證政府一樣會積極處理。

蔡英文稱，她與慈濟創辦人釋證嚴視像通話，並告知對方已要求疫情指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。蔡英文又表示，距離上次前往花蓮拜訪釋證嚴，已經有一段時間，她透過視訊問候釋證嚴，感謝釋證嚴一直為台灣祈福，更謝謝慈濟基金會長年以來在台灣和世界各地的付出。

蔡英文透過視訊和慈濟創辦人釋證嚴通話，要求台灣疫情指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。（Facebook＠蔡英文）

另針對台積電與鴻海永齡基金會BNT疫苗採購案有新進展，蔡英文就稱接下來對方將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，提供必要的協助，這些過程都是為了確保未來台灣人的健康權益保障。

蔡英文強調，這個時刻需要的是攜手克服疫情，無論是採購疫苗或施打疫苗，盼望大家停止唱衰和謠言，更不要分化，相信在政府和民間共同努力下，將能凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。