台灣疫情｜單日增47宗本土確診　添13宗死亡個案

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-01 14:23

台灣的新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（7月1日）召開記者會，宣布共新增47宗本土個案，新增13宗死亡個案；另增3宗境外輸入個案。

指揮中心表示，今日新增47宗本土個案，為22名男性、25名女性，年齡介乎未滿5歲至90多歲，於6月22日至6月30日發病，其中21宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。個案分布以新北市20宗最多，其次為台北市18宗、桃園市5宗、高雄市2宗，新竹市及新竹縣各1宗；其中28宗為已知感染源、3宗關聯不明、16宗調查中。

今日新增13宗死亡個案，包括7男6女，年齡介乎50多歲至80多歲。

另外，新增的3宗境外輸入個案，其中2人分別為印尼籍30多歲及20多歲男性漁民，去年12月自印尼到台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，檢疫期滿採檢陰性即登船出海工作；2人均於今年6月16日返台，入境後至防疫旅館檢疫，6月29日接受檢疫期滿前採檢，皆於今日確診；由於他們在台期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

另一名患者為菲律賓籍30多歲男性漁民，5月13日自菲律賓到台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月27日檢疫期滿前採檢陰性，5月29日檢疫期滿後登船，未再下船，6月14日因工作需求再次採檢陰性，6月16日因同船漁民確診，故移至防疫旅館隔離，6月29日隔離期滿前採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，且隔離期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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