台灣疫情｜台北環南市場爆發群聚案　林昶佐批柯文哲反遭攤商怒轟

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-07-02 15:31

台北環南市場驚傳出現群聚案，有多達41人PCR檢測呈陽性反應。 中央流行疫情指揮中心周五（2日）聯同台北市政府，在現場設立前進指揮所處理疫情。 當天早上的記者會發生一段小插曲，有份出席的無黨籍立委林昶佐在會上，批評台北市長柯文哲防疫不力，結果被環南市場自治會會長林東當場怒轟「騙肖欸」，直指對方從沒有關心過環南市場。

林昶佐（左二）藉機批評柯文哲（左三）時，當場反遭環南市場的攤商怒轟。（中央社）

林昶佐在發言時稱，過去幾個禮拜他多次與陳時中保持聯繫，希望儘快成立聯合指揮所，「今天終於進駐，我是覺得已經慢了」，而柯文哲的説法他不是很同意，「有些人聽起來覺得是廢話」，例如柯聲稱環南市場人員複雜，沒辦法做篩檢，「現在還不是PCR在做篩檢。」

不過林昶佐的發言隨即引來現場攤商不滿，環南市場自治會會長林東反駁指林昶佐身為台北市萬華區立委，「疫情以來你有到環南市場關心我們嗎？枉費我挺你，你只是要吐槽而已，騙肖欸」，更有攤商直接怒轟，「要演戲去電視上演，不用在這邊演，滾」。林東在受訪又透露，他跟林昶佐是好友，「他從頭到尾憑良心講打一通電話給我」，林昶佐第一屆立委任內有做事，但第二屆沒看到他為萬華人爭取東西。

因林昶佐而起的爭執局面，指揮官陳時中當時有發聲緩頰，強調篩檢找出病例就是要面對問題，爭吵爭執毫無意義」，控制疫情才是目前最大工作方向，「拜託大家，現在是齊心抗疫的時候，好好做，把這波擋好，就贏了。」

對於爭執局面，陳時中（左）隨即就有發聲為各方緩頰。（中央社）

林昶佐事後在社交平台上發文致歉，指在記者會上反應情緒不當，但稱是希望台北市政府能確實詳實疫調、匡列、隔離、公佈足跡，每個工作都按部就班做好，把這波疫情壓下來。而對於林東的反駁，林昶佐亦有向林東致歉。