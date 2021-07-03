台灣疫情｜批發市場群聚案延燒　雙北新增21宗個案累計已逾200宗

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-03 17:27

台灣的新冠肺炎疫情再有群聚感染出現，繼台北環南市場在周五（2日）發現有41人確診後，台北、新北在周六（3日）亦分別新增5宗及16宗個案，均與環南市場等3間位於台北的批發市場有關。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在周六（3日）表示，近期將會儘速造冊，強化捆工等流動人員管理，並在下周四（8日）再次全員採檢。

環南市場如今已經關閉清消。（中央社）

據了解，台北農產運銷公司早前爆發群聚案後，台北市政府於7月起針對批發市場從業人員進行大規模PCR檢測，周五（1日）篩檢的7413人中，有52人確診，大多數都集中在環南市場。為防止疫情擴大，指揮中心在當天晚上即在對6月8日以來曾到過環南市場活動的超過8萬人發出簡訊，呼籲有疑似症狀者立即採檢。

陳時中透露，截至目前，北農的第一市場及第二市場累計有約100人確診，環南市場亦超過100人，全部共有200多宗個案，患者大多分布於台北市和新北市。陳時中表示，針對環南市場，已於周五在現場設置篩檢站，大規模篩檢市場人員與進出民眾，也匡列41名確診者的接觸者共183人，加以隔離採檢。

至於北農第一及第二市場，陳時中透露台北榮總醫院在周六一早便已進駐，預計下午能完成所有造冊人員篩檢，並於晚間獲得結果。此外，前進指揮所也已要求北農針對第一及第二市場提出加強防疫營運計劃，並強化員工健康監測。