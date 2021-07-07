美稱不支持台獨　台外交部：「中華民國台灣」事實現狀是主權國家

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-07 16:16

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）日前表明，美國支持強健的美台非官方關係，但不支持台灣獨立。 針對坎貝爾的說法，台灣外交部發言人歐江安在周三（7日）作出回應，強調「中華民國台灣」是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，「這是事實，也是現狀」。

台外交部發言人歐江安。針對坎貝爾的言論，歐江安回應，「中華民國台灣」是主權國家，這是事實，也是現狀。（吳逸驊／多維新聞）

歐江安指出，拜登（Joe Biden）政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視。台灣也是負責任且可靠的夥伴，台灣與美國在許多區域及全球性議題都有非常緊密的合作，樂願對國際社會繼續做出貢獻。

歐江安並強調，「中華民國台灣」是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。台灣政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主制度，爭取台灣更寬廣參與國際事務的機會，並且已贏得美國及其他理念相近夥伴的高度肯定與支持。台灣外交部將在現有堅實基礎上，持續與美國緊密合作，繼續強化雙方的實質友好夥伴關係。