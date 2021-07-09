教宗方濟各手術後感謝各界慰問　梵蒂岡新聞稿提及台灣總統蔡英文

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-09 16:12

教宗方濟各（Pope Francis）當地時間7月4日於羅馬雙子醫院（Gemelli Hospital）進行大腸憩室炎手術，術後一度發燒，幸最後手術順利，未引發併發症。 值得注意是，梵蒂岡官方網站發出的新聞稿中，有就所收到的慰問逐一向當事人感謝，其中台灣總統蔡英文被排在首位。

梵蒂岡發出的新聞稿中有提及官網7月8日列名感謝收到的「國家元首」慰問訊息，「中華民國（台灣）總統」蔡英文被梵蒂岡排在首位。 （截自Vatican News）

據新聞稿指出，多名國家及政府領袖有向方濟各表達親切關懷，其中包括台灣總統蔡英文，是在7月5日第一時間致函。同日還有巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），他致函祈求教宗身體健康，使教宗能繼續為人類社會帶來和平與愛。另外，有土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯（Nicos Anastasiades）、古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）、波蘭總統杜達。

此外，方濟各周三（7日）亦有社交平台上發文，感謝來自世界各地的温暖訊息，感謝大家關心其健康狀況。方濟各稱，這幾天收到的關懷訊息讓他十分感動，要謝謝大家與他同在並為他禱告。

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