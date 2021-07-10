海地總統遇刺｜與台邦交因政局混亂不穩？　前大使：中國興趣不高

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-10 15:38

台灣在加勒比海地區的邦交國海地，其總統莫伊茲（Jovenel Moise）日前遭遇刺殺，政局陷入一片混亂。 對於中國會否趁機介入台灣外交，前台灣駐海地大使楊承達在受訪時表示，海地政府當前處於焦頭爛額的狀態，無暇處理對外關係，且中國對海地的興趣並不高，故台海關係應不會受到影響。

海地總統遇刺：圖為7月8日，警衛在海地首都太子港拘捕涉案疑犯。（AP）

楊承達表示，海地當前政局混亂，已無暇處理邦交問題，倘若中國有採取動作積極遊說海地與台灣斷交，轉承認中國政府，那台灣和海地的關係不可能延續至今。另一方面台灣與海地關係良好，各項合作計劃均相當到位，當地對台灣抱持負面印象者少，認為應當與北京建交者更是寥寥無幾。

楊承達亦分析，中國可能也認為海地是「燙手山芋」，介入海地政局非常吃力不討好，加上當前是由臨時政府主政，此時中國若趁隙而入，未來新政府是否承認兩國關係仍是未知數，因此此時對中國來說並不是好的介入時機。

至於有11名犯嫌闖入台灣駐海地大使館藏匿後被捕一事，楊承達稱，台灣大使館及海地總統官邸都位於貝松市（Pétionville）的高級住宅區，總統官邸在山上，而台灣大使館在山腳，相距僅2公里。武裝分子殺害莫伊茲後並未撤離首都地區，而是在總統官邸附近尋求藏匿處，該區域的居民因發現陌生臉孔而報案，結果武裝分子在警方追捕下，其中數人順勢闖進並躲入台灣大使館。