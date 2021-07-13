專訪｜國民黨人士：放風文化破壞團結　要選黨主席就帶種正面對決

前彰化縣長卓伯源7月11日宣佈參選國民黨主席，批「現任領導者」，沒有重視「中華民國」這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識，承諾擔任「專職黨主席」，絕對不參選2024年的台灣總統和立委。多維新聞對此詢及一位不具名的國民黨人士，他認為卓的言論是在呼應「憲法九二」，並沒有真正給現任黨主席江啟臣難看。內容稍經編輯後，轉載於《香港01》。



國民黨籍前彰化縣長卓伯源宣佈參選國民黨主席。 （Youtube@卓伯源）

不曾消失的放話文化 破壞國民黨內互信團結

多維新聞進一步追問，台灣媒體近期開始出現「不具名人士」放不利現任國民黨中央的消息，有些媒體報道還乾脆挑明是特定親近人士放出來，比如親連勝文、親朱立倫人士？該人士直接批評，國民黨從以前到現在缺過這種偷偷摸摸的「放話文化」嗎？從連戰當黨主席開始，國民黨歷經馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義到現任的江啟臣多位黨主席，攻擊自己人的放話有少過嗎？

該人士批「特定人士」，要選國民黨主席，帶種一點就直接宣佈，想選2024年台灣總統也直接宣佈，學馬英九當年「挺我，我帶你們贏」的「Guts」，不必搞袁世凱洪憲帝制那套，搞眾星拱月、「非你不可」的吹捧。放話文化完全在破壞國民黨團結，說到底不就是害怕自己禁不起驗證，輸得太難看，到現在還在算嗎？帶種點就正面對決，不要偷偷摸摸，國民黨被這種偷偷摸摸的文化害得太慘了。

國民黨主席選舉延期 黨中央應儘速給方案

談到國民黨主席選舉因台灣疫情升温，全台進入三級警戒而延期，近日開始有相關選舉辦法的討論．該人士對此表示，現在既然已經延期，確切日期還不確定，最終還是要由國民黨中常會拍板。國民黨中央的說法是等台灣降到二級警戒後第一場中常會來討論選舉，那麼假設台灣從現在開始到年底都是三級警戒，選舉難不成要一直延宕嗎？

不具名的藍營人士提醒江啟臣跟現在的黨中央，應儘速擺平因疫情延宕黨主席選舉的問題，甚至要擬出通訊投票的草案，否則將流言不斷。（國民黨供圖）

該人士認為，這樣延後下去，拖到國民黨主席任期也延任了，而且延一段時間，會讓國民黨內總喜歡見縫插針的人出來亂，他建議「多管齊下」，乾脆現在開始就讓國民黨中央相關單位跟人員，儘速擬出選舉辦法跟草案，如果可以弄雲端投票或通訊投票之類的就趕快弄，參考國外經驗如何辦理，辦理前要彩排不只一次，因為國民黨過去沒弄過，怕有狀況。

有年紀大的老黨員需要教學的也請辛苦點，教一下這群為黨付出青春的老黨員，有適法性或法規問題儘快在國民黨中常會上解決，有需要跟台灣內政部報備的也趕快處理，總之越快越好，「這樣才能堵上國民黨內某些人的嘴」。拖越久，問題越多，流言更多，2022年的選舉就知道惡果。

江啟臣有可能成為「造王者」 但要更有魄力

針對江啟臣二月宣示他要成為「造王者」，不以個人政治前途為優先考量的說法，該人士認為，江啟臣如果要弄集體領導，這事情應該要制度化，比方說很久之前有人提出的「主席團制」或「聯席委員制」，在制度面真正落實集體領導，否則永遠有人會拿他權威性不夠、沒有領導力出來批評。

現任國民黨主席江啟臣於2月20日上午於臉書（facebook）發文宣佈，他將尋求主席連任，更稱自己是無私的「造王者」。 （吳逸驊／多維新聞）

那麼是不是真的沒有領導力，他個人覺得實際上也並非如此，至少目前看2020年台灣總統選舉後到現在，扣掉國民黨幾乎必輸的戰役（罷免時任高雄市長的韓國瑜、高雄市長補選），突如其來的高雄議長補選是有守下來的，那也說明江啟臣還算可以請得到「有本事穩住當地局勢的人」。

至於兩岸論述，該人士表示，兩岸這場萬眾矚目的論述戰「沒失分便是贏」，別忘了2020年九月國民黨全代會的時候，是民進黨、蔡英文大內宣狂妄的時候，台灣社會反中氛圍也很濃烈，想想看當時的台灣多挺反中反最用力的前美國總統特朗普（Donald Trump）。

藍營人士認為，江啟臣宣示要當造王者，他有潛力可以成功。現在黨內也無人能像當年的馬英九，當黨主席就有能力爭台灣總統大位。 （多維新聞）

該人士總結，江啟臣宣示他要當造王者，他也有潛力可以成功，請特別注意卓伯源宣示要選黨主席的時候，他有特別提到不選2024，說明卓有嗅到黨主席跟總統候選人間的高度敏感性，而江宣示當造王者並同時宣示不以個人政治前途當考量，也表示他有意識到這點。因為對於此刻的國民黨，選黨主席就能選總統的「傳統」是很「招忌」的，現在已經無人能像當年的馬英九一樣，集黨主席跟總統候選人於一身的「二元一體」 。

他指出，江啟臣的年輕形象跟專業，或許可以在未來成為造王者的助力之一，更重要的他也是地方的戰力，中台灣是個很特別的樞紐，政治能量累積夠，向外擴散絕對可能，只是江啟臣要再大膽一點，更有魄力一點，啟用一些新面孔，且是可以打仗的新面孔，而不是用些「花瓶」。