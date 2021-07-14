台灣花蓮14日連續發生29次地震　專家質疑次數多到異常

台灣花蓮縣外海在7月14日當日，自上午6時52分始，至中午時段已出現共29起有感地震，其中有3起芮氏規模達5級以上。台灣氣象局表示，台灣過往每年平均有23起至25起5級以上的地震，但是今（2021）年僅過半年就有22起，且在花蓮縣居多。氣象局也透露，近日花蓮連震有兩個異常：數量多，且分批，相當罕見。



台灣氣象局表示，今年上半年台灣5級以上的地震次數就達到了往年水平，可能有異常。（台灣中樣氣象局提供）

台灣氣象局地震測報中心於7月14日上午召開記者會，地震測報中心主任陳國昌表示，6時52分花蓮發生規模5.2地震，深度有5.9公里，實際上不是個新的地震序列，是7月7日和8日雙主震規模5.4的群震後續衍生餘震，處於同一序列地震，以往的餘震雖也有群震發生，但是沒有如同14日的異常，既多且分批，較為罕見。

陳國昌也指出，以往台灣發生的規模5級以上的地震平均約23起至25起，但今年僅上半年就22起，且八成以上都在花蓮。是否屬於正常能量釋放，陳國昌說明目前難以判斷，該地區很破碎且是板塊轉彎隱沒的地方，累積許多能量，但釋放的能量也不少，有時也會有異於平常的情況發生，僅一、兩次還無法判斷。陳國昌也表示從幾十年地震歷史來看，花蓮的民眾無須太過擔心，發生大型地震的概率並不高，以往規模5.5級以下的地震相當多，但是超過此規模的非常少見。

7月14日發生的29次地震中，規模最大的為上午6時52分的第一起地震的5.2級，震央為花蓮近海。