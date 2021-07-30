東京奧運｜一句Taiwan No.1惹圍攻　范瑋琪再一次淪統獨罵戰炮灰

台灣舉重選手郭婞淳7月27日以破3項世界紀錄的成績，狠甩亞季軍一個檔次，風光地為台灣奪下本屆東京奧運首面金牌，全台民眾鼓舞沸騰。台灣藝人范瑋琪同日也在Instagram曬出在家觀看直播的畫面，直呼「Yes Taiwan!!!!! 太感動了！」、「Yes Taiwan!!! Number 1」，不料此舉竟引來大陸網友湧入狂酸「中國怎麼不見妳吶喊？」，更有人在微博質疑范瑋琪是「隱性台獨」。



范瑋琪7月27日在家觀賞東奧轉播，因發表了「Yes Taiwan!!!!! 太感動了！」，意外引起兩岸民眾的罵戰。（Facebook@範範 范瑋琪）

范瑋琪連番喊「Taiwan」遭大陸網友開群嘲，反唇補充「恭喜台灣省」、「恭喜中國台灣」的事態，也引起台灣網友挺身護航，除了重提NHK女主播於開幕式轉播直接喊出「台灣」之外，也反嗆大陸網友「台灣得獎又有你們的事」？

兩岸關係發展近年來嚴重倒退，兩岸民間唇槍舌劍成家常便飯，箇中滋味范瑋琪恐怕比起任何人都心有慼慼焉。也不過一年光景，范瑋琪去（2020）年為了台灣頒佈口罩出口禁令，憂心大陸正炙的疫情，發文抨擊台灣政府，並痛罵狗官、臭流氓，儘管急忙於次日道歉，但台灣網路輿論已然認定范瑋琪是為了賺人民幣才急於表態，期間湧入范瑋琪臉書粉絲專頁表達憤怒的人數直逼30萬，論及范瑋琪在台灣的人氣與形象徹底垮掉了，一點也不為過。

在兩岸網友開啟留言叫罵後，范瑋琪在個人臉書發出了新的動態，並不做其他文字回應。（Facebook@範範 范瑋琪）

在歷經該次的公關災難後，范瑋琪過去一年在台儘管極其低調，甚至重提了自己不知道台灣口罩不夠用，「傷害了行政院長以及大多的台灣同胞」，卻再因「台灣同胞」四個字刺激台灣社會反感，兩岸的政治標籤始終撕除不了，如影隨形。

然而，范瑋琪或許未曾設想，今次在家觀看奧運轉播，與選手同慶奪牌的喜悦，竟也能讓「某些人不高興」，微博上不乏有大陸網友諷其「兩面三刀」，質疑「2008年奧運會的時候她可是說為身為中國人而驕傲，所以現在內地市場不行了，想轉向台灣市場嗎？」，大陸輿論一句「中國怎麼不見你吶喊？」的反唇相譏，恐怕任誰都始料未及。

事實上，往來兩岸之間的公眾人物，遭受兩岸民眾就政治與認同靈魂拷問者，不在話下，於焉網友常道「商人無祖國」、「藝人無祖國」。然而問題真的出在范瑋琪之於兩岸政治關係上的不忠嗎？並不盡然。台灣網友一造以「為了賺人民幣才急於表態」發起攻訐，對照大陸網友提出「內地市場不行了，想轉向台灣市場」的譏諷，兩者的邏輯並無二致，皆隱含了國家認同是可以用錢來買，可以物質衡量，這樣的邏輯顯然已是不倫不類。