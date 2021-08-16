海地7.2級地震｜蔡英文慰問友邦災情　宣布台灣捐50萬美元賑災

台灣友邦海地共和國於當地時間8月14日發生黎克特制7.2級強震，造成嚴重人員傷亡及災損，台灣總統府發言人張惇涵8月15日表示，蔡英文代表我政府與人民，除向海地政府與人民表達誠摯關懷與慰問，並向不幸罹難的民眾及家屬表達深切哀悼之意。同時，基於人道關懷及兩國邦誼，蔡英文指示捐贈50萬美元協助賑災，並提供海地政府必要之救災及災後重建協助。



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張惇涵指出，台外交部長吳釗燮已於第一時間致電海地外交部長喬塞德（Claude Joseph）轉達蔡英文的慰問與關懷，駐海地大使古文劍也已向海地總理昂利（Ariel Henry）表達慰問之意。蔡英文並指示台灣外交部與駐海地大使館持續關注災情狀況，同時應掌握僑民的安全情形及提供必要協助，務必確保僑民安全無虞。

張惇涵表示，台灣與海地有65年深厚邦誼，海地因震災而造成傷亡損失，台灣人民同感關心不捨。蔡英文亦指示台外交部及駐海地大使館，持續關注救災工作及災後重建狀況，並提供必要之協助。除了捐贈50萬美元協助賑災外，若海地政府向提出需求，在條件許可下，台搜救大隊已待命，可隨時前往協助。

張惇涵強調，海地是台灣在加勒比海地區的重要友邦，在友邦遭逢天災的艱難時刻，台灣會與海地風雨同路，期盼海地能夠早日重建復原，海地社會及人民早日恢復正常生活。