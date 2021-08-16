阿富汗局勢｜國民黨趙少康︰台男只服四個月兵役　這些兵能戰嗎？

阿富汗近日風雲變色，阿富汗政府已向塔利班組織投降，預備和平轉移政權，阿富汗的變天等同讓美國的「世界警察」地位及權威遭受質疑。

台灣作為與美國軍事合作關係密切的「理念相近夥伴」，不免引發議論：若台海真發生戰爭，解放軍兵臨城下，美方又會作何反應？



中廣董事長趙少康當地時間8月16日在臉書（facebook）發文，命題為「兵臨城下的如果是台灣，蔡英文的選擇？」趙少康質疑，蔡英文要想清楚，台灣到底要和、要戰？和，要怎麼和？戰，要怎麼戰？ （facebook @ 趙少康）

國民黨名人、中廣董事長趙少康當地時間8月16日在Facebook發文，命題為「兵臨城下的如果是台灣，蔡英文的選擇？」

趙少康說，美國撒手撤軍下，阿富汗政權在短短一個月就變天，面對塔利班攻克首都，美國卻只忙着派兵協助撤僑，絲毫沒有要協助原政府抵抗塔利班的企圖。看在台灣眼裏，還能繼續緊抱美國大腿，不知危之將至嗎？ 「我要問問蔡英文，如果被兵臨城下的是台灣，你的選擇是辭職走人還是拼到最後一支掃把？」

趙少康批評，民進黨長期麻痹台灣人民，洗腦「中共不會打台灣、美國會幫助台灣」，把2,300萬台灣人的命運交在中美兩大國手上，不只阿富汗被美國放棄，越戰更是前車之鑑，對於阿富汗政局引發全球關注，蔡英文不僅沒有召開國安會議或做出任何應對，Facebook歌舞昇平好似什麼事都沒發生，至於綠媒自由時報則「逆全球」，相關報道的篇幅與版面都小得不合理，儼然「生於憂患、死於安樂」。

面對2,300萬人安危，蔡英文要想清楚，台灣到底要和、要戰？和，要怎麼和？戰，要怎麼戰？但是以台灣現況，如果要戰，國軍改募兵制，役男只需要服四個月兵役，根本無法應付爆發全面戰爭時的國防需求，我們現在這些兵能戰嗎？能撐多久？

趙少康認為，如果蔡英文決定「戰」，不只要恢復徵兵，甚至還得效法以色列，男女都要服兵役並接受最嚴格的訓練，力求全民皆兵，還要追求更進步的現代化武器，不然怎麼與中共抗衡？

趙少康再次強調，他要問問蔡英文，「假如是你像阿富汗被兵臨城下，會選擇拼下去打到最後一支掃把，還是辭職坐飛機走人，以保全老百姓免於烽火？同時，國軍將領們，會選擇打都市巷戰還是投降？」