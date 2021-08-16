阿富汗局勢｜蘇貞昌：台灣內部不亂　別人才不會趁機來侵略台灣

台灣行政院長蘇貞昌8月16日評論阿富汗局勢時表示，阿富汗情勢會這麼亂，就是因為內部自己亂，台灣只要內部不亂，就能對抗任何想侵略台灣的外來武力。

蘇貞昌說，這些年來團結一致對抗疫情、病毒，台灣才能安全，同樣道理，也因為大家合作努力，儘管許多國家受疫情影響經濟負成長，台灣卻能正成長，「只有自助才能人助，只有團結才有力」，只有內部不亂，別人才不會趁機來侵略台灣。



塔利班取得首都喀布爾的控制權後，不少阿富汗民眾8月15日步行到喀布爾機場，希望可以乘搭飛機出國避難。（Reuters）

蘇貞昌也提及，8月16日上午和美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）的會面，他透露兩人相談甚歡，談話超過原定時間，孫曉雅大學畢業就來台灣，對台灣非常了解，並代表美國總統拜登（Joe Biden）及美國政府和各界，對台灣表示堅定支持，有意願台美更近一步經貿合作，也對台灣在防疫成績非常肯定，將持續支持台灣加入WHO等國際組織。

蘇貞昌說，他特別針對美國派遣三位跨黨派參議員來台宣佈贈台疫苗一事，向孫曉雅表示感謝，「美國是台灣的真朋友，台灣也很重視台美關係」，孫曉雅也感謝台灣2020年捐贈美國口罩等防疫物資。他相信交朋友是互相的，台灣跟美國是貿易伙伴，也一致認同民主自由價值，德不孤必有鄰，台灣經過大家努力，「朋友多多」，台灣要更有自信，並做得更好。

另外，民進黨籍的高雄市長陳其邁受訪時也針對阿富汗局勢表示，中東地緣政治跟台海和平穩定不一樣，裏頭涵蓋國際格局、跟不同區域的安全問題；台海穩定不只符合美國利益、也符合周邊國家，尤其是民主社群國家安全的利益。

陳其邁認為，台灣作為一個在地緣政治最前線的民主國家，台海和平最符合周遭國家的利益，台灣不用小看自己，可以為和平與穩定區域安全，做出更大的貢獻。