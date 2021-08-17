國民黨主席選舉｜江啟臣最後一天參選登記　稱要信守五大承擔

周二（17日）是台灣國民黨黨主席選舉最後一天登記，除了現任黨主席江啟臣外，在同一天登記的參選人還有前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中。

連同周一（16日）已辦理登記的前國民黨主席朱立倫，國民黨黨主席選舉篤定共有4人角逐。



江啟臣登記表示，一年半前國民黨再次歷經大選挫敗，當時他心心念唸是不忍國民黨一蹶不振，更無法接受深愛的台灣，在民進黨的專斷下走向衰敗。江啟臣說，過去一年半來胼手胝足，從組織、論述、法規、技術到實務面，從線下到線上進行國民黨的重新設計，改革國民黨的體質，提升監督與問政效能。

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江啟臣說，他信守五大承擔，爭取連任就是要復興壯大國民黨，這是領導的承擔；就是要擦亮國民黨的品牌價值，這是改革的承擔；就是擔起國民黨溝通世代的責任，這是世代的承擔；就是要爭取黨內共識的最大集結，這是共識的承擔；堅持國民黨的最大敵人，是自我的突破，國民黨要挑戰的對手，是民進黨的獨大與傲慢，這是戰鬥的承擔。

另孫文學校總校長張亞中在完成參選登記後有發表參選聲明，提出「掃除李登輝在黨內的政治餘毒」、「追打蔡政權禍國殃民的惡行」以及「結束敵對狀態創造兩岸和平」等三項訴求。而彰化縣長卓伯源盲表示稱，要為當年爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，以及當年支持郭台銘的中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌平反，並為被民進黨阻擋的「上海復星」平反、幫前總統馬英九平反，為中國大陸以及友陸和中的國民黨平反，以及替台灣人民平反。

朱立倫在昨天則稱，參選的六大重要目標，就是「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」。朱立倫表示，國民黨需要強而有力的領導，不能變成小綠、小白，國民黨就是國父孫中山、前總統蔣經國的國民黨，「我們就是正藍」。