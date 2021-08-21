新冠肺炎｜台疫情指揮中心准許境外學生返台　包含港澳生及陸生

台灣中央流行疫情指揮中心於8月21日指出，經評估台灣疫情趨緩，且新學年度開學在即，台灣教育部專案簽請指揮中心8月20日同意，重新開放境外學位生及華語受獎生等申請入境。

預計符合條件的學生包含僑生、港澳生、陸生、華獎生、雙邊互惠學位生等約1.3萬名學生，8月23日將通函各校，恢復境外生入境作業。



台灣防疫指揮中心准許境外重啟境外生入境作業，適用對象有境外學位生，包含僑生、外國學生、港澳生及陸生。圖為台疫情中心指揮官陳時中。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

台灣教育部高等教育司司長朱俊彰說明，8月20日已經專簽指揮中心同意重啟境外生入境作業，適用對象有境外學位生，包含僑生、外國學生、港澳生及陸生，此外也包含外交部的台灣獎學金及華語文受獎生，第三類屬於政府雙邊互惠及特殊政策專案入境的學位生，推估有1.3萬名學生。

朱俊彰補充，入境程序分為兩部分，入境前會先由學校把名冊透過教育部給駐外館處，登機要檢送三日核酸檢驗陰性報告，入境後到台灣通關及居檢規定會依照指揮中心規範，14天內會有兩次PCR檢測及一次快篩，在完成居家檢疫後，學生必須要再進行7天自主健康管理。

台灣疫情指揮中心宣佈境外生返台的檢驗檢疫規定。（台灣中央流行疫情指揮中心）

而根據台媒「中央社」報道，在台陸生表示，他們多是去年下半年才陸續抵台，考量來回隔離成本，大多未返家，只有少數人有重新入境的問題。且根據台教育部先前推估，2021學年度第1學期約有1萬1,500名境外生新生。若依此推算，扣除華獎生人數，這次專案入境的陸生人數並不多。

中央社綜合在台陸生、陸生團體志工說法，受到新冠肺炎疫情影響，陸生去年8月起才陸續分階段回台，多數人返台結束隔離回到校園已10月、11月，加上來回隔離成本高，因此多數人寒暑假均未返回中國大陸。

2020年8月10日，台灣新黨針對教育部特別排除陸生返台就學召開記者會。（多維新聞）

大陸去年4月以疫情為由，宣布暫停大陸各地畢業生來台，只有已在台灣高校（大學）就讀並願意繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。

事實上，台灣教育部於去年8月5日發公文給各大學，宣布從當天起，開放「所有境外在學學位生」來台就學。但出乎意料的是，在該日傍晚，教育部突然急轉彎，宣布這次開放不包含大陸學生在內，特別排除陸生的規定引發輿論譁然，甚至外界推測蔡英文政府將陸生返台就學當作政治鬥爭籌碼。

目前教育部5月表示，陸方今年仍比照去年模式，暫停中國大陸各地畢業生來台，因此台灣今年仍暫緩陸生學士班招生作業，僅碩士班、博士班招收在台應屆畢業陸生，核定名額規模維持為1,500名。據2020學年度註冊與畢業人數統計推估，截至目前，在台陸生約5,700餘人。