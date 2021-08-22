日學者：只要堅固防衛日本　就會提升大陸武統台灣難度

出身自日本防衛省的日本學者松田康博當地時間8月22日投書台媒表示，日本高官對台海情勢雖有危機感，但不代表日本政府政策改變，日本的安保策略，是根據憲法與相關法令所嚴格制定，日本目前的安全政策中，還沒有「防衛台灣」等概念。



松田康博投書台灣傳媒《自由時報》，指針對台灣議題，日本政府高官的發言及正式文件等，一反既往的表述方式看來似乎越來越多，華文媒體則出現「日本終於下定決心與美國協防台灣」、「日本比美國更積極地防衛台灣」的論調，這是日本的政策改變了嗎？

他表示，答案很簡單，日本的政策並未改變。日本防衛副大臣中山泰秀的言論，已被日本防衛大臣岸信夫和內閣官房長官加藤勝信更正為「其個人意見」。至於副總理麻生太郎的說法，加藤則以「假設性問題」避談，維持日方的戰略模糊。2021年度防衛白皮書中「台灣相關情勢的穩定」之用詞，就是在日本國會答詢時所用的表述，大致與「台灣海峽的和平及穩定」是同義詞。

日本海上自衛隊現役的隼級導彈快艇，僅生產六艘就停擺，目前僅能支應岸防任務，不再具備導彈快艇的狼群攻擊能力，海上自衛隊也捨棄快艇戰術。（Facebook @日本防衛省海上自衛隊）

松田康博強調，前述這些發言和表述，雖然代表日本高官對台海情勢的危機感，但並不代表日本政府政策的改變。日本的安保政策，是根據憲法與相關法令所嚴格訂定，只因為高官的幾次失言，並無法就此做出改變或什麼調整。日本目前的安全政策中，還沒有「防衛台灣」等概念，這些高官要不是對日本的政策不了解，不然就是為了引發議論而故意失言。

松田康博指出，一旦「台灣有事」，美國目前希望日本做的，原本就不是像雙方在台灣周邊聯手出擊、協防台灣那樣夢境中的勇敢故事，而是對美軍提供穩固的後方區域支援。且實際上，支援美軍並非易事。台灣一般認為，如果遭受中國攻擊，就最少要堅持三天，直到美軍馳援，然而，駐沖繩美軍趕到台灣要花三天嗎？純粹從軍事觀點思考，在中國發動武統台灣作戰的第一波攻擊時，日本國內的美軍和日本自衛隊基地，理應就會遭攻擊而破壞。為奪取台灣，中國不可能對緊鄰它的「敵軍」的存在坐視不管，因此，美軍從關島、夏威夷、美國本土趕到台灣，得要三天以上時間。

美軍兩棲攻擊艦USS America（LHA 6）與澳洲皇家海軍（RAN）堪培拉號兩棲艦HMAS Canberra (L02)、日本自衛隊驅逐艦高波級驅逐艦JS Makinami (DD 112) 等，參與美國領導的「2021年全球大規模演習」（ LSGE 21）。（Facebook@U.S. Pacific Fleet）

松田康博直指，日本航空自衛隊的基地，對彈道飛彈攻擊的防護力脆弱，事實上就是處於赤身裸體的狀態。戰鬥機等武器用掩體覆蓋而能夠存活的空自基地，唯有北海道的千歲基地、青森縣的三澤基地、石川縣的小松基地等寥寥幾座。如果中國發射彈道飛彈攻擊九州與沖繩的空自基地，那日本的空中戰力就會輕易毀滅。

松田康博表示，日本自衛隊至今將有限的預算分配給「正面裝備」，即戰甲車、槍砲、護衛艦、戰機等直接用於戰鬥的兵器、裝備。不只戰機的掩體，彈藥及油料等自衛隊稱為「後方裝備」的儲備同樣令人擔心。假如「台灣有事」，美國海軍在台灣周邊特遣約三支航空母艦打擊群，將一下子消耗大量燃料，儘管法律規定自衛隊要支援美軍，但屆時自衛隊原本應該提供給美軍的油料或許會不夠。此外，即使自衛隊儲備了充足的彈藥和油料等「後方裝備」，其油彈庫也會在第一波攻擊中，就被全部破壞而無法為美軍提供支援什麼的。

松田康博認為，如果日本堅韌，中國就會打消突襲日本的念頭，也會變得難以進攻台灣。當前日、台的安全雖休慼相關，但現實的邏輯並非「為了日本的安全而應該防衛台灣」，而是「只要堅固地防衛日本，就會提高中國武統台灣的難度」。

日本自衛隊近期在中國大陸周邊海域的軍事活動，急速升高加強密度與強度。（防衛省海上自衛隊）

松田康博也提及，中國正持續擴充軍力，日本2021年度的防衛預算為484億美元，僅中國的1/4，佔日本GDP的0.95％。韓國的國防預算則為480億美元，佔韓國GDP的2.7％，預計幾年後將超越日本。位於最前線的台灣卻只有156億美元，佔台灣GDP的2.4％。韓國亦堅持實施徵兵制，台灣實際上卻已廢止。他引用古語，「天助自助者」，日本與台灣今後應該做什麼，這不是很明顯嗎？